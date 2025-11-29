F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025
Tetracampeão disse que já teria conquistado o atual campeonato se seu carro fosse tão bom quanto o da McLaren
Lando Norris acusou Max Verstappen de “falar besteira” após o tetracampeão afirmar que já teria conquistado o título da temporada 2025 da Fórmula 1 se seu carro fosse tão dominante quanto o da McLaren.
O piloto da Red Bull está em terceiro no campeonato, três pontos atrás do segundo colocado Oscar Piastri e 25 atrás do líder Lando Norris, com os GP do Catar e de Abu Dhabi ainda por disputar.
Verstappen tem sido amplamente considerado o melhor piloto deste ano, dado que ainda está na briga pelo título, considerando a dominância da dupla da McLaren na maior parte da temporada.
Mas as atualizações para a 16ª etapa em Monza transformaram a temporada da Red Bull, e quatro vitórias em sete corridas, além de vários incidentes para a McLaren, como a dupla desclassificação em Vegas, permitiram que Verstappen reduzisse uma desvantagem de pontos que era de 104 antes do GP da Itália em setembro.
Isso levou o tetracampeão mundial a dizer à F1TV que “se estivéssemos na posição de ter um carro tão dominante como eles [McLaren], digamos assim, o campeonato já teria acabado há muito tempo”.
No entanto, Norris rebateu fortemente essa afirmação após terminar em terceiro no sprint do GP do Catar, dizendo: “Esse é o jeito da Red Bull de agir - essa natureza agressiva, só falando besteira a maior parte do tempo".
Lando Norris, McLaren
Foto por: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images
“Então, depende se você quer ouvir isso e falar sobre isso, como você adora fazer, ou se faz o que fazemos como equipe, que é apenas manter a cabeça baixa, manter o foco. Talvez ele tivesse conseguido, mas até agora não conseguiu e continua tentando".
Apesar do uso forte das palavras, Norris também reconheceu Verstappen pelo que ele conquistou na F1 desde sua estreia no GP da Austrália de 2015.
O piloto de 28 anos está buscando seu quinto título consecutivo - feito alcançado apenas por Michael Schumacher - e quebrou vários recordes quando teve o carro dominante durante a era inicial do efeito solo.
Na temporada 2023, por exemplo, Verstappen venceu um recorde de 19 GPs, incluindo 10 vitórias consecutivas, e marcou um total sem precedentes de 575 pontos.
“Max pode dizer o que quiser, para ser honesto,” disse Norris, que pode garantir seu primeiro título no Catar neste fim de semana. “Ele meio que conquistou esse direito, venceu quatro campeonatos mundiais, eu tenho muito respeito e acho que isso dá a qualquer um muito crédito".
“Ele alcançou uma quantidade incrível, mais do que qualquer um geralmente sonha em alcançar, então Max geralmente tem uma boa noção sobre muitas coisas, mas também há muitas coisas sobre as quais ele não tem muita ideia", concluiu.
