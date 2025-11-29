Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias
Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla

Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla
F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar

F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025

Tetracampeão disse que já teria conquistado o atual campeonato se seu carro fosse tão bom quanto o da McLaren

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:

Lando Norris acusou Max Verstappen de “falar besteira” após o tetracampeão afirmar que já teria conquistado o título da temporada 2025 da Fórmula 1 se seu carro fosse tão dominante quanto o da McLaren

Leia também:

O piloto da Red Bull está em terceiro no campeonato, três pontos atrás do segundo colocado Oscar Piastri e 25 atrás do líder Lando Norris, com os GP do Catar e de Abu Dhabi ainda por disputar.

Verstappen tem sido amplamente considerado o melhor piloto deste ano, dado que ainda está na briga pelo título, considerando a dominância da dupla da McLaren na maior parte da temporada.

Mas as atualizações para a 16ª etapa em Monza transformaram a temporada da Red Bull, e quatro vitórias em sete corridas, além de vários incidentes para a McLaren, como a dupla desclassificação em Vegas, permitiram que Verstappen reduzisse uma desvantagem de pontos que era de 104 antes do GP da Itália em setembro.

Isso levou o tetracampeão mundial a dizer à F1TV que “se estivéssemos na posição de ter um carro tão dominante como eles [McLaren], digamos assim, o campeonato já teria acabado há muito tempo”.

No entanto, Norris rebateu fortemente essa afirmação após terminar em terceiro no sprint do GP do Catar, dizendo: “Esse é o jeito da Red Bull de agir - essa natureza agressiva, só falando besteira a maior parte do tempo".

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto por: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

“Então, depende se você quer ouvir isso e falar sobre isso, como você adora fazer, ou se faz o que fazemos como equipe, que é apenas manter a cabeça baixa, manter o foco. Talvez ele tivesse conseguido, mas até agora não conseguiu e continua tentando".

Apesar do uso forte das palavras, Norris também reconheceu Verstappen pelo que ele conquistou na F1 desde sua estreia no GP da Austrália de 2015.

O piloto de 28 anos está buscando seu quinto título consecutivo - feito alcançado apenas por Michael Schumacher - e quebrou vários recordes quando teve o carro dominante durante a era inicial do efeito solo.

Na temporada 2023, por exemplo, Verstappen venceu um recorde de 19 GPs, incluindo 10 vitórias consecutivas, e marcou um total sem precedentes de 575 pontos. 

“Max pode dizer o que quiser, para ser honesto,” disse Norris, que pode garantir seu primeiro título no Catar neste fim de semana. “Ele meio que conquistou esse direito, venceu quatro campeonatos mundiais, eu tenho muito respeito e acho que isso dá a qualquer um muito crédito".

“Ele alcançou uma quantidade incrível, mais do que qualquer um geralmente sonha em alcançar, então Max geralmente tem uma boa noção sobre muitas coisas, mas também há muitas coisas sobre as quais ele não tem muita ideia", concluiu.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Piastri reconquista confiança após sprint no Catar, mas dá aviso sobre Red Bull
Próximo artigo F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim

Principais comentários
Ed Hardy
Mais de
Ed Hardy
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin

F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin
F1: Ferrari deve "se acalmar" após pessimismo de Hamilton em Las Vegas, diz Vasseur

F1: Ferrari deve "se acalmar" após pessimismo de Hamilton em Las Vegas, diz Vasseur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Ferrari deve "se acalmar" após pessimismo de Hamilton em Las Vegas, diz Vasseur
Max Verstappen
Mais de
Max Verstappen
F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas

F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas
F1: McLaren se 'recusa' a priorizar Norris na reta final de 2025, apesar de ameaça de Verstappen

F1: McLaren se 'recusa' a priorizar Norris na reta final de 2025, apesar de ameaça de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: McLaren se 'recusa' a priorizar Norris na reta final de 2025, apesar de ameaça de Verstappen
F1: Novo assoalho da Red Bull divide opiniões e Verstappen opta por não usá-lo

F1: Novo assoalho da Red Bull divide opiniões e Verstappen opta por não usá-lo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Novo assoalho da Red Bull divide opiniões e Verstappen opta por não usá-lo
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen

F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen
F1: Qual é a "grande vantagem" da Red Bull para novas regras de 2026?

F1: Qual é a "grande vantagem" da Red Bull para novas regras de 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Qual é a "grande vantagem" da Red Bull para novas regras de 2026?
Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?

Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?

Últimas notícias

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros