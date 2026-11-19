Lando Norris reconheceu que a McLaren ainda precisa solucionar problemas importantes em seu carro para voltar a disputar regularmente as primeiras posições da Fórmula 1.

Durante a coletiva de imprensa que antecede o GP de Las Vegas, o britânico destacou a evolução da equipe ao longo de 2026, mas admitiu que algumas limitações exigem mudanças mais profundas pensando na próxima temporada.

"Ainda diria que existem alguns problemas mais graves e fundamentais que estamos tentando atacar e melhorar para a próxima temporada", afirmou Norris, que demonstrou otimismo com o trabalho desenvolvido pela equipe britânica.

A McLaren iniciou 2026 com dificuldades para extrair todo o potencial de seu conjunto, apesar de contar, segundo Norris, com uma das unidades de potência mais competitivas do grid em termos de confiabilidade, consistência e facilidade de utilização. O piloto explicou que o desempenho do chassi estava distante do ideal, o que comprometeu os resultados nas primeiras etapas.

Mesmo assim, a equipe conseguiu reagir durante o campeonato, conquistando vitórias na parte intermediária da temporada e também no GP de São Paulo, vencido por Norris. Para o britânico, os resultados recentes demonstram que a McLaren conseguiu reduzir a diferença para suas principais adversárias, embora ainda exista trabalho a ser feito.

"Considerando onde estamos agora, acho que podemos ficar muito felizes com a maneira como a temporada aconteceu. É claro que sempre queremos mais, e as expectativas para nós, como McLaren, depois de dois títulos consecutivos de Construtores, são muito altas", explicou.

Norris também ressaltou que a evolução permitirá à McLaren adotar uma abordagem diferente no desenvolvimento do carro para 2027, deixando de concentrar todos os esforços apenas na tentativa de recuperar o terreno perdido para Red Bull, Ferrari e Mercedes.

"É a primeira vez que podemos praticamente parar de correr atrás dos outros, de certa forma, dar um passo atrás, observar as coisas, reanalisar e avaliar o que está bom, o que podemos manter e o que realmente precisamos melhorar", declarou.

Apesar das ressalvas, o britânico acredita que a recuperação apresentada durante 2026 oferece motivos para confiança. "Estou muito esperançoso para o próximo ano, com certeza", concluiu Norris.

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