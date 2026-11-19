F1: Norris admite “problemas graves e fundamentais” na McLaren e faz alerta para 2027
Apesar da recuperação da equipe ao longo da temporada de 2026, britânico reconhece que carro ainda apresenta deficiências importantes que precisam ser corrigidas para próximo campeonato
Lando Norris, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Lando Norris reconheceu que a McLaren ainda precisa solucionar problemas importantes em seu carro para voltar a disputar regularmente as primeiras posições da Fórmula 1.
Durante a coletiva de imprensa que antecede o GP de Las Vegas, o britânico destacou a evolução da equipe ao longo de 2026, mas admitiu que algumas limitações exigem mudanças mais profundas pensando na próxima temporada.
"Ainda diria que existem alguns problemas mais graves e fundamentais que estamos tentando atacar e melhorar para a próxima temporada", afirmou Norris, que demonstrou otimismo com o trabalho desenvolvido pela equipe britânica.
A McLaren iniciou 2026 com dificuldades para extrair todo o potencial de seu conjunto, apesar de contar, segundo Norris, com uma das unidades de potência mais competitivas do grid em termos de confiabilidade, consistência e facilidade de utilização. O piloto explicou que o desempenho do chassi estava distante do ideal, o que comprometeu os resultados nas primeiras etapas.
Mesmo assim, a equipe conseguiu reagir durante o campeonato, conquistando vitórias na parte intermediária da temporada e também no GP de São Paulo, vencido por Norris. Para o britânico, os resultados recentes demonstram que a McLaren conseguiu reduzir a diferença para suas principais adversárias, embora ainda exista trabalho a ser feito.
"Considerando onde estamos agora, acho que podemos ficar muito felizes com a maneira como a temporada aconteceu. É claro que sempre queremos mais, e as expectativas para nós, como McLaren, depois de dois títulos consecutivos de Construtores, são muito altas", explicou.
Norris também ressaltou que a evolução permitirá à McLaren adotar uma abordagem diferente no desenvolvimento do carro para 2027, deixando de concentrar todos os esforços apenas na tentativa de recuperar o terreno perdido para Red Bull, Ferrari e Mercedes.
"É a primeira vez que podemos praticamente parar de correr atrás dos outros, de certa forma, dar um passo atrás, observar as coisas, reanalisar e avaliar o que está bom, o que podemos manter e o que realmente precisamos melhorar", declarou.
Apesar das ressalvas, o britânico acredita que a recuperação apresentada durante 2026 oferece motivos para confiança. "Estou muito esperançoso para o próximo ano, com certeza", concluiu Norris.
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