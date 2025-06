Lando Norris admitiu que cometeu "alguns grandes erros" após uma classificação decepcionante para o GP do Canadá de Fórmula 1. Norris, que está 10 pontos atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri, lamentou sua sorte, já que a vantagem de ritmo da McLaren - evidente durante grande parte desta temporada - foi eliminada.

Norris foi questionado sobre a sessão, na qual Piastri se classificou em terceiro lugar, atrás de Max Verstappen e do pole George Russell. Ele disse: "Dois grandes erros. Um deles foi bater no muro na última volta, na saída da sétima. E na primeira volta, na última curva. Apenas dois erros que me custaram, eu acho".

Norris acredita que a incapacidade da McLaren de se distanciar do pelotão de perseguição é específica da pista e não é ajudada pela baixa aderência e pelo uso intenso das zebras.

Ele acrescentou: "Claramente não estamos sendo tão rápidos quanto o normal. Acho que isso se deve apenas ao traçado da pista. Os carros estão com um desempenho relativamente bom e fiquei feliz durante toda a classificação. Talvez não seja o carro para fazer a pole hoje, mas é bom o suficiente para estar lá em cima e lutar pelos três primeiros lugares".

"Acho que podemos avançar, mas não muito. Não é como se fôssemos [fazer] 1-2 fáceis, como já fomos em outras pistas. Vai ser um pouco mais difícil, mas qualquer coisa que possa nos ajudar será muito bem-vinda".

"A aderência é muito baixa. Esse é um dos principais problemas. E, por isso, o equilíbrio do carro nunca é tão bom quanto em outras pistas, e alguns dos passeios em zebras e irregularidades nos prejudicam, ao que parece, mais do que em outras".

Norris sabe que precisa recuperar terreno em relação a Piastri e, embora não esteja totalmente desanimado, admite que um pódio é improvável.

"Acho que um pódio é difícil, só porque não temos o ritmo que tivemos nas últimas corridas. Mas pode ser facilmente uma, duas ou três paradas, dependendo de como os pneus se comportarem. Portanto, é claro que espero que aconteça um pouco mais, mas não tão confiante quanto em outros lugares, mas ainda confiante de que podemos avançar", concluiu.

