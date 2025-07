Lando Norris, segundo colocado em Spa, reconheceu que seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, foi o legítimo vencedor do GP da Bélgica de Fórmula 1, descartando a ideia de que ele poderia tê-lo alcançado se tivesse mantido um desempenho perfeito.

O piloto da McLaren, falando após a corrida chuvosa em Spa-Francorchamps, admitiu que Piastri "fez um trabalho melhor no início", com o australiano comandando a prova depois de ultrapassar Norris na primeira volta.

"Oscar fez um bom trabalho [na largada]. Não tenho mais nada a dizer. Me empenhei um pouco mais na Eau Rouge, ele entrou no vácuo e conseguiu a ultrapassagem".

"Portanto, não há do que reclamar. Ele fez um trabalho melhor no começo, e foi isso. Não havia mais nada que eu pudesse fazer depois disso. Eu adoraria estar no topo, mas Oscar mereceu hoje".

Com o britânico de pneus duros, em comparação com os médios de Piastri, havia a possibilidade do australiano ter de fazer duas paradas na corrida, enquanto Norris faria apenas uma. Mas isso não se concretizou, com Piastri conseguindo cuidar de seus pneus até o final da corrida.

Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Wohlfahrt / AFP via Getty Images

Norris se aproximou lentamente de Piastri, mas cometeu vários erros quando seus pneus duros começaram a falhar. Questionado se poderia ter alcançado seu companheiro de equipe se tivesse feito uma corrida perfeita, ele admitiu que ainda não seria possível alcançar Piastri.

"É o que deveria, o que faria, o que poderia. Oscar mereceu. Tenho certeza de que ele cometeu alguns erros, portanto, se ele tivesse feito uma corrida perfeita, eu não poderia ter vencido hoje. Vou rever minhas coisas".

"Mas ainda estou feliz pela equipe. Mais uma dobradinha. Acho que nossa primeira aqui em muitos, muitos anos. Um resultado bem merecido para eles e para o Oscar também".

Na próxima semana, a F1 vai para a Hungria - uma corrida que Norris acredita que será mais adequada para ele.

"Budapeste é uma das melhores [corridas] para mim, em termos do que fiz lá nos últimos anos, e foi onde comecei minha carreira na Fórmula 1. Portanto, são sempre boas lembranças e, normalmente, é uma pista que me agrada um pouco mais do que Spa. Estou feliz com o dia de hoje. Um pouco decepcionado, mas é claro que estou ansioso pela próxima semana".

Piastri terminou em primeiro, seguido por Norris, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

