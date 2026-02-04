F1: Norris admite que precisará aceitar que outras equipes podem ser "melhores" em 2026
Campeão de 2025 teme que a McLaren levará algum tempo antes de conseguir se colocar na briga de fato pelo título
Lando Norris deu suas primeiras voltas com o MCL40, carro da McLaren para a temporada de 2026 da Fórmula 1, em Barcelona e admitiu que vai ser necessário aceitar que outras equipes podem, pelo menos, começar o ano "melhor".
O novo ano começa com uma grande reformulação nas regras, uma das maiores, senão a maior, na história da F1, com mudanças no chassi e na unidade de potência, o que significa que a hierarquia do grid deve sofrer alterações.
Norris acredita que algumas equipes podem se destacar nesse novo regulamento e não necessariamente esse será o caso da McLaren.
"Sempre há esse elemento de observar os outros, isso também faz parte do esporte, você observa os outros, vê o que outras mentes brilhantes criaram, quais ideias tiveram, vê como pode aprender com isso, incorporar, evitar, seja o que for", disse o britânico à F1 TV.
"Você sempre tem que estar disposto a aceitar que, às vezes, as pessoas podem fazer um trabalho melhor e você quer aprender com elas, então estou feliz com os esforços da equipe e com tudo o que fizemos até agora este ano, mas sim, vai ser um ano longo, então vamos continuar trabalhando duro, vamos garantir que todos estejam felizes e partir daí".
Lando Norris, McLaren
Foto: Erik Junius
Uma equipe que muitos estão de olho como alguém que pode de repente começar a lutar na frente é a Aston Martin, apesar de que eles tenham terminado em sétimo lugar na classificação do ano passado.
Isso porque agora ela tem o lendário projetista Adrian Newey como seu chefe de equipe, e o carro que a Aston exibiu em Barcelona já causou agitação, principalmente com o 'braço' de suspensão e a tampa do motor.
Portanto, acredita-se que Newey, juntamente com o campeão mundial Fernando Alonso e seu novo motor da Honda, poderá desafiar os quatro primeiros colocados do ano passado: McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari.
Como disse George Russell, da Mercedes, atualmente favorito ao título de pilotos: "O melhor cenário para o esporte e também para os pilotos é ter vários pilotos diferentes e várias equipes diferentes disputando o título".
"Acho que, no momento, parece que a Red Bull, a McLaren, a Ferrari e nós somos, digamos, as quatro equipes que estão bem próximas umas das outras".
Lance Stroll, Aston Martin
Foto: Aston Martin Racing
"Mas não se pode desconsiderar o que se viu da Aston Martin e o que Adrian fez com aquele carro. Parece espetacular e a Honda, nos últimos anos, com a Red Bull, teve um motor muito bom".
"A Aston Martin foi provavelmente a mais destacada em termos de design do carro", acrescentou. "Acho que todos estavam olhando para a suspensão traseira e ela obviamente parece muito impressionante visualmente, mas não é uma competição de quem é mais sexy. É uma competição de quem é mais rápido na pista".
"Então, as pessoas sempre olham para o carro mais rápido e vamos descobrir qual é em Melbourne. Seja ele qual for, será o carro que você vai querer experimentar e no qual se inspirar".
Reportagem adicional de Filip Cleeren
