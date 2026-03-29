F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"

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Britânico da McLaren terminou em quinto no GP do Japão

Andrei Gobbo
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Editado:

A McLaren, depois de duas etapas problemáticas, teve um final de semana e, especialmente, uma corrida no GP do Japão em que tudo funcionou bem, com Oscar Piastri terminando em terceiro e Lando Norris em quinto. O atual campeão da Fórmula 1, no entanto, destacou que ainda não se sente confiante no carro de 2026.

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"Claramente o Oscar fez uma corrida muito boa hoje", começou Norris em entrevista à Sky Sports, analisando o dia em Suzuka. "Acho que, até da minha parte, conseguir ultrapassar a Ferrari novamente no final... o ar livre era incrivelmente forte por aqui, então o Oscar controlou tudo muito bem desde o início". 

"Nós dois tivemos ótimas largadas, o que foi ótimo; foi bom estar em primeiro e terceiro e reviver um pouco essa sensação. Portanto, há muitos sinais positivos, muitos sinais positivos da nossa parte como equipe".

O atual campeão destaca a capacidade do time, mesmo com deficiências em algumas áreas do carro que precisam ser resolvidas.

" O fato de termos conseguido um resultado tão forte, mesmo sabendo que ainda temos deficiências em muitas áreas, e ainda assim terminarmos em segundo e quinto, acho que é algo positivo".

"Então, acho que hoje foi um bom dia para nós como equipe, para dar um empurrãozinho em todo mundo, para dizer a eles que continuem trabalhando, mesmo que não tenhamos mudado muita coisa neste fim de semana, a pista simplesmente nos favoreceu, obviamente tiramos um pouco mais de proveito da configuração, da bateria e do motor, então são bons sinais".

"Algumas coisas ainda são um desafio, nós dois tivemos as mesmas reclamações sobre o carro e quais são as dificuldades, então estamos no caminho certo e isso é um começo realmente bom".

Questionado sobre como serão os trabalhos no mês de pausa 'não planejada' da F1 em abril, Lando destacou que "são tantas coisas" e admitiu que não está tão confiante com o carro.

"Sinceramente, são tantas coisas... Ainda não me sinto tão confortável no carro quanto gostaria; não é uma desculpa, mas também se deve, em parte, à falta de tempo de pista até o momento".

" Em muitas das situações em que me encontrei, do ponto de vista da degradação [dos pneus] e da bateria, tive que resolver na hora, em vez de testar na sexta-feira ou algo assim".

"Mas ainda assim foi uma boa corrida da minha parte e acho que são apenas pequenos detalhes aqui e ali, meio décimo aqui, um décimo ali, meio décimo ali, ainda não é tarde demais no fim de semana para aprender com elas, então são bons sinais, mas sempre há coisas em que posso trabalhar, há coisas em que a equipe pode trabalhar e, juntos, quando estivermos um pouco mais fortes e eu me sentir mais confiante, terei muita certeza de que podemos voltar ao topo", concluiu,

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