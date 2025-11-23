F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título
No momento, o britânico tem 24 pontos sob os principais rivais, que estão empatados
A desclassificação das duas McLarens no GP de Las Vegas pegou a equipe de Woking completamente desprevenida. Agora, Lando Norris tem apenas 24 pontos de vantagem sobre Max Verstappen e Oscar Piastri, que estão empatados após mais uma vitória do holandês na Fórmula 1.
Antes da decisão da FIA, com Norris em segundo e Piastri em quarto em Las Vegas, o britânico tinha 42 pontos de vantagem sobre Verstappen, enquanto o australiano ficava 12 à frente do tetracampeão.
Com a corrida do Catar se aproximando, restam 58 pontos em jogo. O pentacampeonato de Verstappen não está tão longe, mas ele ainda precisa de uma sequência de resultados muito ruins dos dois pilotos da McLaren.
A matemática é simples. A pontuação máxima que cada um deles pode alcançar é de: Norris - 448; Piastri - 424; Verstappen - 424. Dito isso, Max está em uma situação complicada e não depende apenas de si para conquistar o título, já que apenas vencer as próximas duas corridas e uma sprint não lhe garantem tanta vantagem sobre a McLaren.
Por exemplo, mesmo se Verstappen vencer todas as próximas corridas e Norris terminar em segundo, o britânico ainda será campeão, terminando com nove pontos a mais que o holandês.
Ainda há chances de Norris ser campeão no Catar?
Se o resultado de Las Vegas tivesse se mantido, a situação de Norris seria mais confortável. No entanto, isso não significa que o desafio seja enorme daqui para frente. O britânico só precisa terminar a corrida à frente de ambos os rivais, pelo menos na corrida principal.
Se Piastri ou Verstappen somar os 33 pontos máximos, a briga segue para Abu Dhabi. Sendo assim, a situação é que os dois pilotos brigando pela vice-liderança até podem vencer a sprint, mas se forem segundo ou abaixo na corrida e Norris vencer (somando pelo menos sete na etapa de curta duração), o piloto do carro #4 é campeão.
Ou seja, no fim de semana do Catar, ele precisa somar apenas dois pontos a mais que seus rivais se quiser ir para Abu Dhabi com o título já sob seu nome. A diferença de 24 pontos precisa crescer para 26.
Qual é o mínimo de pontos que Norris precisa no Catar?
Vamos pensar na possibilidade de Verstappen ou Piastri vencerem a sprint e a corrida, ou seja, somarem os 33 pontos. Com isso, um deles subiria para 399, assim, Norris precisaria somar apenas nove durante todo o fim de semana, para manter a briga viva.
Caso esse cenário acontecesse com Piastri, o australiano reassumiria a ponta da tabela, já que ele teria dez vitórias, três a mais que Norris. Por outro lado, se esse fosse o cenário acontecesse com Max, ele ficaria empatado diretamente com Lando e ambos teriam sete vitórias.
Sendo assim, para ganhar em Abu Dhabi, ele só precisaria terminar à frente do rival mais próximo.
E o Verstappen?
Como dito anteriormente, a situação é muito mais confortável para o Lando. A partir de agora, independente do resultado de seus rivais, ele pode ser apenas o terceiro em todas as etapas e ainda se tornaria campeão.
Dito isso, Verstappen só consegue se tornar campeão mundial se somar todos os pontos disponíveis e o piloto da McLaren fizer menos de 33.
Caso Piastri ainda sonhe com o título, ele precisa 'torcer' para ter pelo menos mais uma vitória no domingo e que seus rivais terminem sempre atrás de si. Ele próprio só poderia terminar em segundo em todas as etapas.
|POSIÇÃO
|SOMA
|LANDO NORRIS
|OSCAR PIASTRI
|MAX VERSTAPPEN
|1° em todas as corridas
|25+8+25 = 58
|448
|424
|424
|2° em todas as corridas
|18+7+18 = 43
|433
|409
|409
|3° em todas as corridas
|15+6+15 = 36
|426
|402
|402
|4° em todas as corridas
|12+5+12 = 29
|419
|395
|395
|5° em todas as corridas
|10+4+10 = 24
|414
|390
|390
|6° em todas as corridas
|
8+3+8 = 19
|409
|385
|385
|7° em todas as corridas
|6+2+6 = 14
|404
|380
|380
|8° em todas as corridas
|4+1+4 = 9
|399
|375
|375
|9° em todas as corridas
|2+2 = 4
|394
|370
|370
