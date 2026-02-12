Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1 - Norris 'alfineta' Verstappen após reclamações do tetracampeão: "Não é como se ele tivesse que estar aqui"

Atual campeão pela McLaren foi pelo lado oposto do representante da Red Bull e acha que os pilotos "não têm do que reclamar" do carro de 2026

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Novo ano, mas algumas trocas de farpas continuam as mesmas. Lando Norris 'alfinetou' Max Verstappen a respeito dos carros que serão utilizados na temporada 2026 da Fórmula 1

Leia também:

O atual campeão mundial acredita que os pilotos têm pouco do que reclamar após as críticas explosivas do holandês da Red Bull em relação à nova geração de monopostos. Ao falar abertamente sobre o novo regulamento, que traz uma dependência muito maior da energia elétrica e obriga pilotos e equipes a focarem fortemente na gestão de energia, Verstappen afirmou que os novos carros “não são muito divertidos” e parecem “um pouco mais com um Fórmula E com esteroides”.

“As regras são as mesmas para todos, então você tem que lidar com isso, [mas] como piloto, eu gosto de acelerar no máximo o tempo todo e, no momento, você não pode pilotar assim”, disse o tetracampeão mundial, sugerindo que as novas regras não estão exatamente ajudando em seu compromisso de longo prazo com a F1.

Questionado sobre as declarações do tetracampeão, Norris afirmou que, na verdade, está gostando dos novos desafios apresentados pelos carros de 2026 e acredita que os pilotos “não têm do que reclamar”.

“É muito divertido. Eu realmente gostei”, disse. “Então, sim, se ele quiser se aposentar, pode se aposentar. A Fórmula 1 muda o tempo todo. Às vezes é um pouco melhor de pilotar, às vezes não é tão boa assim."

“A gente recebe uma quantidade absurda de dinheiro, então não dá realmente para reclamar no fim das contas. Qualquer piloto pode ir procurar outra coisa para fazer. Não é como se ele tivesse que estar aqui ou qualquer outro tivesse que estar aqui."

“É um desafio, mas é um desafio bom e divertido para os engenheiros e para os pilotos. Você precisa pilotar de uma forma diferente, entender e gerenciar as coisas de maneira diferente, mas eu ainda posso pilotar carros, viajar o mundo e me divertir muito. Então, nada a reclamar.”

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

