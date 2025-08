Depois de duas vitórias consecutivas que o aproximaram da liderança do campeonato, Lando Norris sofreu um revés em Spa. Oscar Piastri o ultrapassou na corrida sprint e na principal do GP da Bélgica de Fórmula 1, ampliando sua vantagem para 16 pontos na classificação do campeonato de pilotos. Agora, em Hungaroring, a última etapa antes da pausa de meio de temporada, o britânico tem certeza de que precisa começar com o pé direito.

"Acho que tudo vai se resumir a quem cometer menos erros", refletiu Norris na quinta-feira de Hungaroring. "Não se trata tanto de quem é o mais rápido ou de quem faz as melhores ultrapassagens. Temos um carro tão dominante que, muitas vezes, tudo se resume a quem se classifica primeiro e consegue manter a posição na largada. Não vimos muitas mudanças de posição na corrida, portanto, a consistência é a chave".

Essa consistência foi o que deu errado na Bélgica. Embora Norris não ache que tenha feito um trabalho ruim, ele reconhece seus próprios erros e detalhes que fizeram a diferença. "Não tive a melhor largada, e também houve configurações incorretas de bateria que deram a Oscar um pouco de vantagem. Também perdi algumas curvas importantes, o que teria permitido que ele me ultrapassasse de qualquer maneira".

Essa autocrítica anda de mãos dadas com a maturidade. O Norris de 2025 aprendeu a não exagerar, a não tentar sempre o 101%. "No início da temporada, cometi erros ao tentar dar o meu melhor o tempo todo. Agora sei que, às vezes, 95% é o suficiente para conseguir a pole position ou o segundo lugar. Aprendi a não me esforçar o tempo todo", explicou o piloto da McLaren.

O crescimento pessoal e profissional de Norris também se reflete na forma como ele gerenciou o desenvolvimento do carro. Embora o McLaren ainda use as mesmas cores, ele diz que o manuseio do carro é muito diferente dos anos anteriores. "Este carro não é tão bom para mim quanto os outros, mas aprendi a lidar com isso. Melhorei minha capacidade de me recuperar de momentos difíceis, de me adaptar durante um fim de semana".

Ele também relembrou sua batalha com Max Verstappen em 2024, quando a McLaren já era o carro mais forte após as atualizações de Miami. "Max ainda é um dos melhores pilotos da história da F1. Eu nunca o descartaria. Mas agora temos um carro melhor e uma equipe mais forte. Estou confiante de que podemos ficar à frente dele".

Olhando para a Hungria, uma pista onde se sentem confortáveis e onde a atmosfera sempre foi especial para ele - "Venho aqui desde 2014, adoro Budapeste e a atmosfera com os fãs" - Norris está se apegando a uma ideia simples, mas poderosa: minimizar os erros.

