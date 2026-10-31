F1: Norris aparece no apagar das luzes e lidera TL3 no México; Bortoleto sofre e faz troca de motor

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Brasileiro não conseguiu participar de mais um treino na Cidade do México

Livia Veiga
Editado:
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

O terceiro treino livre do GP da Cidade do México da Fórmula 1 foi bastante agitado no início deste sábado (31). Lando Norris foi o mais rápido na sessão, tendo Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc no top 3, enquanto Gabriel Bortoleto não conseguiu cravar tempo na pista.

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Vale lembrar que Esteban Ocon não irá completar o fim de semana com a Haas. A equipe informou a decisão no início de sábado (31), sem dar detalhes sobre o que teria acontecido com o francês, que chegou a fazer parte do TL2. Ryo Hirakawa assume o volante para a equipe norte-americana.

Gabriel Bortoleto foi o primeiro a deixar os boxes depois de uma sexta-feira complicada - o brasileiro cedeu o carro no TL1 para Fred Slater e depois deu poucas voltas no TL2. O piloto não conseguiu dar nem uma volta antes de informar a Audi que seu motor estava "estranho".

Bortoleto retornou aos boxes e em poucos minutos deixou o cockpit enquanto os mecânicos trabalhavam na parte traseira direita do carro.

Fernando Alonso também teve problemas na curva 1 antes de abrir sua primeira volta rápida. O espanhol informou a Aston Martin que os pneus travaram e a troca de marcha não funcionou de maneira correta, fazendo com que o carro parasse na grama.

 

As duas Ferraris confirmaram o bom ritmo da equipe no México - Charles Leclerc começou andando mais rápido, mas Lewis Hamilton chegou a liderar. O monegasco, de pneus médios já usados, faltando 25 minutos para o fim, cravou 1min18s152, exatamente 0s010 à frente do companheiro de equipe.

A dupla da McLaren também conseguiu melhorar suas voltas, chegando a ficar em terceiro e quarto. No entanto, rapidamente Andrea Kimi Antonelli melhorou o tempo, subindo para terceiro com 1min18s413.

De pneus macios novos, George Russell assumiu a ponta da tabela, cravando 1min18s107. Nesse mesmo momento, o britânico pediu para a Mercedes dividir as estratégias e pedir para que Antonelli tentasse dar duas voltas de resfriamento para entender o comportamento ideal do pneu.

Lando Norris e Oscar Piastri também melhoraram suas voltas, assumindo a frente de tabela. O britânico cravou 1min17s873 e o australiano fez 1min18s052.

Em sua segunda tentativa, Antonelli fez o melhor segundo setor, abaixando bastante o tempo de Norris e assumiu a ponta da tabela com 1min17s601.

Max Verstappen também conseguiu melhorar sua volta, pulando para terceiro com 1min17s951. Ao mesmo tempo, já faltando oito minutos para o fim da sessão, a Audi estava trabalhando para trocar a unidade de potência do carro de Bortoleto.

 

Sergio Pérez também precisou trocar o motor e não deixou os boxes. Os dois pilotos da Cadillac devem ser punidos no fim de semana, assim como Bortoleto.

Norris terminou na primeira posição no apagar das luzes, ficando à frente de Antonelli e Leclerc. O britânico ficou apenas 0s001 à frente do tempo do italiano.

TL3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

1'17.600

   S 199.670
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+0.001

1'17.601

 0.001 S 199.667
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.117

1'17.717

 0.116 S 199.369
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.195

1'17.795

 0.078 S 199.169
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 21

+0.351

1'17.951

 0.156 S 198.771
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 18

+0.469

1'18.069

 0.118 S 198.470
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.507

1'18.107

 0.038 S 198.374
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 19

+0.509

1'18.109

 0.002 S 198.368
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 28

+0.513

1'18.113

 0.004 S 198.358
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 29

+0.537

1'18.137

 0.024 S 198.297
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+0.960

1'18.560

 0.423 S 197.230
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+1.052

1'18.652

 0.092 S 196.999
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.074

1'18.674

 0.022 S 196.944
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 25

+1.250

1'18.850

 0.176 S 196.504
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 22

+1.327

1'18.927

 0.077 S 196.313
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 22

+1.614

1'19.214

 0.287 S 195.601
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+1.701

1'19.301

 0.087 S 195.387
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 21

+1.776

1'19.376

 0.075 S 195.202
19 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 32

+1.904

1'19.504

 0.128 S 194.888
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+2.742

1'20.342

 0.838 S 192.855
21 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 2

 

   S  
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 1

 

      
Ver resultados completos

Tabela completa em instantes.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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