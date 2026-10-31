F1: Norris aparece no apagar das luzes e lidera TL3 no México; Bortoleto sofre e faz troca de motor
Brasileiro não conseguiu participar de mais um treino na Cidade do México
Lando Norris, McLaren
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
O terceiro treino livre do GP da Cidade do México da Fórmula 1 foi bastante agitado no início deste sábado (31). Lando Norris foi o mais rápido na sessão, tendo Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc no top 3, enquanto Gabriel Bortoleto não conseguiu cravar tempo na pista.
Vale lembrar que Esteban Ocon não irá completar o fim de semana com a Haas. A equipe informou a decisão no início de sábado (31), sem dar detalhes sobre o que teria acontecido com o francês, que chegou a fazer parte do TL2. Ryo Hirakawa assume o volante para a equipe norte-americana.
Gabriel Bortoleto foi o primeiro a deixar os boxes depois de uma sexta-feira complicada - o brasileiro cedeu o carro no TL1 para Fred Slater e depois deu poucas voltas no TL2. O piloto não conseguiu dar nem uma volta antes de informar a Audi que seu motor estava "estranho".
Bortoleto retornou aos boxes e em poucos minutos deixou o cockpit enquanto os mecânicos trabalhavam na parte traseira direita do carro.
Fernando Alonso também teve problemas na curva 1 antes de abrir sua primeira volta rápida. O espanhol informou a Aston Martin que os pneus travaram e a troca de marcha não funcionou de maneira correta, fazendo com que o carro parasse na grama.
As duas Ferraris confirmaram o bom ritmo da equipe no México - Charles Leclerc começou andando mais rápido, mas Lewis Hamilton chegou a liderar. O monegasco, de pneus médios já usados, faltando 25 minutos para o fim, cravou 1min18s152, exatamente 0s010 à frente do companheiro de equipe.
A dupla da McLaren também conseguiu melhorar suas voltas, chegando a ficar em terceiro e quarto. No entanto, rapidamente Andrea Kimi Antonelli melhorou o tempo, subindo para terceiro com 1min18s413.
De pneus macios novos, George Russell assumiu a ponta da tabela, cravando 1min18s107. Nesse mesmo momento, o britânico pediu para a Mercedes dividir as estratégias e pedir para que Antonelli tentasse dar duas voltas de resfriamento para entender o comportamento ideal do pneu.
Lando Norris e Oscar Piastri também melhoraram suas voltas, assumindo a frente de tabela. O britânico cravou 1min17s873 e o australiano fez 1min18s052.
Em sua segunda tentativa, Antonelli fez o melhor segundo setor, abaixando bastante o tempo de Norris e assumiu a ponta da tabela com 1min17s601.
Max Verstappen também conseguiu melhorar sua volta, pulando para terceiro com 1min17s951. Ao mesmo tempo, já faltando oito minutos para o fim da sessão, a Audi estava trabalhando para trocar a unidade de potência do carro de Bortoleto.
Sergio Pérez também precisou trocar o motor e não deixou os boxes. Os dois pilotos da Cadillac devem ser punidos no fim de semana, assim como Bortoleto.
Norris terminou na primeira posição no apagar das luzes, ficando à frente de Antonelli e Leclerc. O britânico ficou apenas 0s001 à frente do tempo do italiano.
TL3
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|26
|
1'17.600
|S
|199.670
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+0.001
1'17.601
|0.001
|S
|199.667
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.117
1'17.717
|0.116
|S
|199.369
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.195
1'17.795
|0.078
|S
|199.169
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+0.351
1'17.951
|0.156
|S
|198.771
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.469
1'18.069
|0.118
|S
|198.470
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|27
|
+0.507
1'18.107
|0.038
|S
|198.374
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+0.509
1'18.109
|0.002
|S
|198.368
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|28
|
+0.513
1'18.113
|0.004
|S
|198.358
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|29
|
+0.537
1'18.137
|0.024
|S
|198.297
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|32
|
+0.960
1'18.560
|0.423
|S
|197.230
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|31
|
+1.052
1'18.652
|0.092
|S
|196.999
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|26
|
+1.074
1'18.674
|0.022
|S
|196.944
|14
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|25
|
+1.250
1'18.850
|0.176
|S
|196.504
|15
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|22
|
+1.327
1'18.927
|0.077
|S
|196.313
|16
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|22
|
+1.614
1'19.214
|0.287
|S
|195.601
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|26
|
+1.701
1'19.301
|0.087
|S
|195.387
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+1.776
1'19.376
|0.075
|S
|195.202
|19
|R. Hirakawa Haas F1 Team
|50
|Haas
|Ferrari
|32
|
+1.904
1'19.504
|0.128
|S
|194.888
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+2.742
1'20.342
|0.838
|S
|192.855
|21
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|2
|
|S
|22
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|1
|
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Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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