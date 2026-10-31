F1: Norris aparece no apagar das luzes e lidera TL3 no México; Bortoleto sofre e faz troca de motor

O terceiro treino livre do GP da Cidade do México da Fórmula 1 foi bastante agitado no início deste sábado (31). Lando Norris foi o mais rápido na sessão, tendo Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc no top 3, enquanto Gabriel Bortoleto não conseguiu cravar tempo na pista.

Vale lembrar que Esteban Ocon não irá completar o fim de semana com a Haas. A equipe informou a decisão no início de sábado (31), sem dar detalhes sobre o que teria acontecido com o francês, que chegou a fazer parte do TL2. Ryo Hirakawa assume o volante para a equipe norte-americana.

Gabriel Bortoleto foi o primeiro a deixar os boxes depois de uma sexta-feira complicada - o brasileiro cedeu o carro no TL1 para Fred Slater e depois deu poucas voltas no TL2. O piloto não conseguiu dar nem uma volta antes de informar a Audi que seu motor estava "estranho".

Bortoleto retornou aos boxes e em poucos minutos deixou o cockpit enquanto os mecânicos trabalhavam na parte traseira direita do carro.

Fernando Alonso também teve problemas na curva 1 antes de abrir sua primeira volta rápida. O espanhol informou a Aston Martin que os pneus travaram e a troca de marcha não funcionou de maneira correta, fazendo com que o carro parasse na grama.

As duas Ferraris confirmaram o bom ritmo da equipe no México - Charles Leclerc começou andando mais rápido, mas Lewis Hamilton chegou a liderar. O monegasco, de pneus médios já usados, faltando 25 minutos para o fim, cravou 1min18s152, exatamente 0s010 à frente do companheiro de equipe.

A dupla da McLaren também conseguiu melhorar suas voltas, chegando a ficar em terceiro e quarto. No entanto, rapidamente Andrea Kimi Antonelli melhorou o tempo, subindo para terceiro com 1min18s413.

De pneus macios novos, George Russell assumiu a ponta da tabela, cravando 1min18s107. Nesse mesmo momento, o britânico pediu para a Mercedes dividir as estratégias e pedir para que Antonelli tentasse dar duas voltas de resfriamento para entender o comportamento ideal do pneu.

Lando Norris e Oscar Piastri também melhoraram suas voltas, assumindo a frente de tabela. O britânico cravou 1min17s873 e o australiano fez 1min18s052.

Em sua segunda tentativa, Antonelli fez o melhor segundo setor, abaixando bastante o tempo de Norris e assumiu a ponta da tabela com 1min17s601.

Max Verstappen também conseguiu melhorar sua volta, pulando para terceiro com 1min17s951. Ao mesmo tempo, já faltando oito minutos para o fim da sessão, a Audi estava trabalhando para trocar a unidade de potência do carro de Bortoleto.

Sergio Pérez também precisou trocar o motor e não deixou os boxes. Os dois pilotos da Cadillac devem ser punidos no fim de semana, assim como Bortoleto.

Norris terminou na primeira posição no apagar das luzes, ficando à frente de Antonelli e Leclerc. O britânico ficou apenas 0s001 à frente do tempo do italiano.

Tabela completa em instantes.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!