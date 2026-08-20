F1: Norris aprova hipotética parceria com Verstappen na McLaren

Agora que os rumores de que Max Verstappen correria em outra equipe se não a Red Bull foram enterrados pela renovação até 2030 do contrato do holandês, Lando Norris disse que gostaria de ter o tetracampeão da Fórmula 1 como o seu companheiro de equipe.

"Não soube de nada muito diferente do que vocês acompanharam", admitiu Norris, ao ser questionado sobre as notícias envolvendo a renovação do tetracampeão com a Red Bull e os rumores anteriores.

Em relação à possibilidade, agora descartada, de Verstappen ser seu companheiro de equipe na McLaren, Lando reagiu de forma positiva à ideia: "Eu aceito qualquer um como meu companheiro de equipe".

"Claro que um cara que ganhou tantos campeonatos mundiais quanto ele, um cara tão talentoso quanto ele, seria sempre legal ter como companheiro de equipe algum dia".

No entanto, o atual campeão da F1 destacou que a situação permanecerá a mesma na McLaren: "Mas sei que o Oscar é meu companheiro de equipe há um bom tempo. Então, sei que nada vai mudar".

Sobre a permanência do Verstappen na Red Bull, Lando afirmou que Max ainda quer provar que é o melhor piloto do mundo.

"No fim das contas, nunca sabemos ao certo [o que está acontecendo] com o Max, mas acho que ele quer provar que é, enquanto estiver competindo, o melhor piloto do mundo. E acho que não há outro lugar para fazer isso além da F1".

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