F1: Norris bate Antonelli e Verstappen para liderar o TL1 em Interlagos, com Bortoleto P8; Câmara é P18
A segunda sessão prática é às 16h (Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com, inclusive em TEMPO REAL, e, ao fim do treino, no YouTube, com o SEXTA-LIVRE
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
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A Fórmula 1 concluiu, no início da tarde desta sexta-feira (6/11), a atividade de pista inaugural do GP de São Paulo de 2026, em Interlagos. E quem liderou o treino livre 1 no Brasil foi o britânico Lando Norris, da McLaren. Ele ficou respectivamente à frente de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull. O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o quarto, enquanto o compatriota George Russell, da Mercedes, completou o top 5.
Já os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, que faz sua estreia na categoria máxima pela Haas, foram respectivamente 8º e 18º. Ambos, aliás, completaram 30 voltas, acumulando uma quilometragem valiosa no circuito da zona sul paulistana.
A sessão foi marcada pela participação de novatos, que protagonizaram o início da atividade: o sueco Dino Beganovic, que substituiu o monegasco Charles Leclerc na Ferrari, teve uma 'escapada' logo no início do 'TL1', enquanto o britânico Freddie Slater, que correu na vaga do alemão Nico Hulkenberg na Audi, teve um problema no carro no miolo da pista e gerou bandeira vermelha com aproximadamente 12 minutos de treino.
Além de Slater e Beganovic, os outros novatos que participaram do treino inaugural foram: Colton Herta, americano que substituiu o mexicano Sergio Pérez na Cadillac; Luke Browning, britânico que assumiu a vaga do espanhol Carlos Sainz na Williams; Gabriele Minì, italiano que ficou no cockpit do francês Pierre Gasly na Alpine; e o também italiano Leonardo Fornaroli, que substituiu o australiano Oscar Piastri na McLaren.
A sessão foi retomada faltando 41 minutos para o cronômetro zerar. Em regime de bandeira verde, o tetracampeão mundial Verstappen foi o primeiro a estabelecer o ritmo, mas reclamou muito das trocas de marcha via rádio.
Já o atual campeão mundial, Antonelli, protagonizou uma grande 'travada' de pneu na entrada do S do Senna, mas conseguiu controlar o carro e evitar problemas maiores, após uma breve passada pela área de escape da curva 1. No giro seguinte, porém, o jovem italiano da Mercedes acertou a volta e subiu para primeiro, cravando 1min11s799 e colocando 0s154 de vantagem sobre Verstappen (ambos com pneus macios).
Pouco depois, faltando cerca de 20min para o fim da sessão, o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, teve um problema hidráulico e gerou uma bandeira amarela, mas a sessão não foi neutralizada.
Na sequência, o campeão mundial de 2025, Norris, assumiu a ponta da tabela de tempos, com 1min11s717, também calçado de compostos macios. O time de Woking, aliás, é o único com atualizações em Interlagos.
No meio do pelotão, 'Rafa' Câmara teve uma travada de pneus na reta final do TL1, na entrada do S do Senna, mas teve uma sessão limpa em sua primeira atividade de pista em um fim de semana da categoria.
Resultado do TL1 do GP de São Paulo de 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h (média)
|1
|L. NorrisMcLaren
|1
|33
|
1'11.717
|S
|216.300
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|32
|
+0.082
1'11.799
|0.082
|S
|216.053
|3
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|29
|
+0.236
1'11.953
|0.154
|S
|215.590
|4
|L. HamiltonFerrari
|44
|31
|
+0.324
1'12.041
|0.088
|S
|215.327
|5
|G. RussellMercedes
|63
|30
|
+0.386
1'12.103
|0.062
|S
|215.142
|6
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|25
|
+0.439
1'12.156
|0.053
|S
|214.984
|7
|
G. MinìAlpine
|62
|28
|
+0.852
1'12.569
|0.413
|S
|213.760
|8
|G. BortoletoAudi
|5
|30
|
+0.897
1'12.614
|0.045
|S
|213.628
|9
|F. ColapintoAlpine
|43
|34
|
+0.937
1'12.654
|0.040
|S
|213.510
|10
|L. LawsonRB
|30
|32
|
+0.998
1'12.715
|0.061
|S
|213.331
|11
|
L. FornaroliMcLaren
|67
|28
|
+1.116
1'12.833
|0.118
|S
|212.985
|12
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|27
|
+1.120
1'12.837
|0.004
|S
|212.974
|13
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|26
|
+1.300
1'13.017
|0.180
|S
|212.449
|14
|A. LindbladRB
|41
|32
|
+1.321
1'13.038
|0.021
|S
|212.388
|15
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|16
|
+1.654
1'13.371
|0.333
|S
|211.424
|16
|A. AlbonWilliams
|23
|18
|
+1.794
1'13.511
|0.140
|S
|211.021
|17
|L. BrowningWilliams
|46
|12
|
+1.874
1'13.591
|0.080
|S
|210.792
|18
|
R. CâmaraHaas F1 Team
|51
|30
|
+1.979
1'13.696
|0.105
|S
|210.491
|19
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|28
|
+2.043
1'13.760
|0.064
|S
|210.309
|20
|C. HertaCadillac-Ferrari
|25
|31
|
+2.558
1'14.275
|0.515
|S
|208.850
|21
|
D. BeganovicFerrari
|38
|11
|
+2.640
1'14.357
|0.082
|H
|208.620
|22
|
F. SlaterAudi
|98
|7
|
+3.249
1'14.966
|0.609
|H
|206.925
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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