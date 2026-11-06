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F1: Norris bate Antonelli e Verstappen para liderar o TL1 em Interlagos, com Bortoleto P8; Câmara é P18

A segunda sessão prática é às 16h (Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com, inclusive em TEMPO REAL, e, ao fim do treino, no YouTube, com o SEXTA-LIVRE

Redação Motorsport.com
Editado:
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Lando Norris, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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A Fórmula 1 concluiu, no início da tarde desta sexta-feira (6/11), a atividade de pista inaugural do GP de São Paulo de 2026, em Interlagos. E quem liderou o treino livre 1 no Brasil foi o britânico Lando Norris, da McLaren. Ele ficou respectivamente à frente de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull. O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o quarto, enquanto o compatriota George Russell, da Mercedes, completou o top 5.

Já os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, que faz sua estreia na categoria máxima pela Haas, foram respectivamente 8º e 18º. Ambos, aliás, completaram 30 voltas, acumulando uma quilometragem valiosa no circuito da zona sul paulistana.

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A sessão foi marcada pela participação de novatos, que protagonizaram o início da atividade: o sueco Dino Beganovic, que substituiu o monegasco Charles Leclerc na Ferrari, teve uma 'escapada' logo no início do 'TL1', enquanto o britânico Freddie Slater, que correu na vaga do alemão Nico Hulkenberg na Audi, teve um problema no carro no miolo da pista e gerou bandeira vermelha com aproximadamente 12 minutos de treino.

 

Além de Slater e Beganovic, os outros novatos que participaram do treino inaugural foram: Colton Herta, americano que substituiu o mexicano Sergio Pérez na Cadillac; Luke Browning, britânico que assumiu a vaga do espanhol Carlos Sainz na Williams; Gabriele Minì, italiano que ficou no cockpit do francês Pierre Gasly na Alpine; e o também italiano Leonardo Fornaroli, que substituiu o australiano Oscar Piastri na McLaren.

A sessão foi retomada faltando 41 minutos para o cronômetro zerar. Em regime de bandeira verde, o tetracampeão mundial Verstappen foi o primeiro a estabelecer o ritmo, mas reclamou muito das trocas de marcha via rádio. 

 

Já o atual campeão mundial, Antonelli, protagonizou uma grande 'travada' de pneu na entrada do S do Senna, mas conseguiu controlar o carro e evitar problemas maiores, após uma breve passada pela área de escape da curva 1. No giro seguinte, porém, o jovem italiano da Mercedes acertou a volta e subiu para primeiro, cravando 1min11s799 e colocando 0s154 de vantagem sobre Verstappen (ambos com pneus macios).

 

Pouco depois, faltando cerca de 20min para o fim da sessão, o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, teve um problema hidráulico e gerou uma bandeira amarela, mas a sessão não foi neutralizada. 

 

Na sequência, o campeão mundial de 2025, Norris, assumiu a ponta da tabela de tempos, com 1min11s717, também calçado de compostos macios. O time de Woking, aliás, é o único com atualizações em Interlagos.

No meio do pelotão, 'Rafa' Câmara teve uma travada de pneus na reta final do TL1, na entrada do S do Senna, mas teve uma sessão limpa em sua primeira atividade de pista em um fim de semana da categoria.

 

Resultado do TL1 do GP de São Paulo de 2026:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h (média)
1 L. NorrisMcLaren 1 33

1'11.717

   S 216.300
2 A. AntonelliMercedes 12 32

+0.082

1'11.799

 0.082 S 216.053
3 M. VerstappenRed Bull Racing 3 29

+0.236

1'11.953

 0.154 S 215.590
4 L. HamiltonFerrari 44 31

+0.324

1'12.041

 0.088 S 215.327
5 G. RussellMercedes 63 30

+0.386

1'12.103

 0.062 S 215.142
6 I. HadjarRed Bull Racing 6 25

+0.439

1'12.156

 0.053 S 214.984
7
G. MinìAlpine
 62 28

+0.852

1'12.569

 0.413 S 213.760
8 G. BortoletoAudi 5 30

+0.897

1'12.614

 0.045 S 213.628
9 F. ColapintoAlpine 43 34

+0.937

1'12.654

 0.040 S 213.510
10 L. LawsonRB 30 32

+0.998

1'12.715

 0.061 S 213.331
11
L. FornaroliMcLaren
 67 28

+1.116

1'12.833

 0.118 S 212.985
12 O. BearmanHaas F1 Team 87 27

+1.120

1'12.837

 0.004 S 212.974
13 F. AlonsoAston Martin Racing 14 26

+1.300

1'13.017

 0.180 S 212.449
14 A. LindbladRB 41 32

+1.321

1'13.038

 0.021 S 212.388
15 V. BottasCadillac-Ferrari 77 16

+1.654

1'13.371

 0.333 S 211.424
16 A. AlbonWilliams 23 18

+1.794

1'13.511

 0.140 S 211.021
17 L. BrowningWilliams 46 12

+1.874

1'13.591

 0.080 S 210.792
18
R. CâmaraHaas F1 Team
 51 30

+1.979

1'13.696

 0.105 S 210.491
19 L. StrollAston Martin Racing 18 28

+2.043

1'13.760

 0.064 S 210.309
20 C. HertaCadillac-Ferrari 25 31

+2.558

1'14.275

 0.515 S 208.850
21
D. BeganovicFerrari
 38 11

+2.640

1'14.357

 0.082 H 208.620
22
F. SlaterAudi
 98 7

+3.249

1'14.966

 0.609 H 206.925

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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