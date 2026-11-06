A Fórmula 1 concluiu, no início da tarde desta sexta-feira (6/11), a atividade de pista inaugural do GP de São Paulo de 2026, em Interlagos. E quem liderou o treino livre 1 no Brasil foi o britânico Lando Norris, da McLaren. Ele ficou respectivamente à frente de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull. O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o quarto, enquanto o compatriota George Russell, da Mercedes, completou o top 5.

Já os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, que faz sua estreia na categoria máxima pela Haas, foram respectivamente 8º e 18º. Ambos, aliás, completaram 30 voltas, acumulando uma quilometragem valiosa no circuito da zona sul paulistana.

A sessão foi marcada pela participação de novatos, que protagonizaram o início da atividade: o sueco Dino Beganovic, que substituiu o monegasco Charles Leclerc na Ferrari, teve uma 'escapada' logo no início do 'TL1', enquanto o britânico Freddie Slater, que correu na vaga do alemão Nico Hulkenberg na Audi, teve um problema no carro no miolo da pista e gerou bandeira vermelha com aproximadamente 12 minutos de treino.

Além de Slater e Beganovic, os outros novatos que participaram do treino inaugural foram: Colton Herta, americano que substituiu o mexicano Sergio Pérez na Cadillac; Luke Browning, britânico que assumiu a vaga do espanhol Carlos Sainz na Williams; Gabriele Minì, italiano que ficou no cockpit do francês Pierre Gasly na Alpine; e o também italiano Leonardo Fornaroli, que substituiu o australiano Oscar Piastri na McLaren.

A sessão foi retomada faltando 41 minutos para o cronômetro zerar. Em regime de bandeira verde, o tetracampeão mundial Verstappen foi o primeiro a estabelecer o ritmo, mas reclamou muito das trocas de marcha via rádio.

Já o atual campeão mundial, Antonelli, protagonizou uma grande 'travada' de pneu na entrada do S do Senna, mas conseguiu controlar o carro e evitar problemas maiores, após uma breve passada pela área de escape da curva 1. No giro seguinte, porém, o jovem italiano da Mercedes acertou a volta e subiu para primeiro, cravando 1min11s799 e colocando 0s154 de vantagem sobre Verstappen (ambos com pneus macios).

Pouco depois, faltando cerca de 20min para o fim da sessão, o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, teve um problema hidráulico e gerou uma bandeira amarela, mas a sessão não foi neutralizada.

Na sequência, o campeão mundial de 2025, Norris, assumiu a ponta da tabela de tempos, com 1min11s717, também calçado de compostos macios. O time de Woking, aliás, é o único com atualizações em Interlagos.

No meio do pelotão, 'Rafa' Câmara teve uma travada de pneus na reta final do TL1, na entrada do S do Senna, mas teve uma sessão limpa em sua primeira atividade de pista em um fim de semana da categoria.

Resultado do TL1 do GP de São Paulo de 2026:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h (média) 1 L. Norris McLaren 1 33 1'11.717 S 216.300 2 A. Antonelli Mercedes 12 32 +0.082 1'11.799 0.082 S 216.053 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 29 +0.236 1'11.953 0.154 S 215.590 4 L. Hamilton Ferrari 44 31 +0.324 1'12.041 0.088 S 215.327 5 G. Russell Mercedes 63 30 +0.386 1'12.103 0.062 S 215.142 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 25 +0.439 1'12.156 0.053 S 214.984 7 G. Minì Alpine 62 28 +0.852 1'12.569 0.413 S 213.760 8 G. Bortoleto Audi 5 30 +0.897 1'12.614 0.045 S 213.628 9 F. Colapinto Alpine 43 34 +0.937 1'12.654 0.040 S 213.510 10 L. Lawson RB 30 32 +0.998 1'12.715 0.061 S 213.331 11 L. Fornaroli McLaren 67 28 +1.116 1'12.833 0.118 S 212.985 12 O. Bearman Haas F1 Team 87 27 +1.120 1'12.837 0.004 S 212.974 13 F. Alonso Aston Martin Racing 14 26 +1.300 1'13.017 0.180 S 212.449 14 A. Lindblad RB 41 32 +1.321 1'13.038 0.021 S 212.388 15 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 16 +1.654 1'13.371 0.333 S 211.424 16 A. Albon Williams 23 18 +1.794 1'13.511 0.140 S 211.021 17 L. Browning Williams 46 12 +1.874 1'13.591 0.080 S 210.792 18 R. Câmara Haas F1 Team 51 30 +1.979 1'13.696 0.105 S 210.491 19 L. Stroll Aston Martin Racing 18 28 +2.043 1'13.760 0.064 S 210.309 20 C. Herta Cadillac-Ferrari 25 31 +2.558 1'14.275 0.515 S 208.850 21 D. Beganovic Ferrari 38 11 +2.640 1'14.357 0.082 H 208.620 22 F. Slater Audi 98 7 +3.249 1'14.966 0.609 H 206.925

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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