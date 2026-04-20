F1: Norris bate João Fonseca no Prêmio Laureus como Destaque do Ano
Marc Márquez e McLaren também estavam indicadas em diferentes categorias, mas não levaram o troféu
Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Nesta segunda-feira (20), em Madri, na Espanha, aconteceu o Prêmio Laureus, mais conhecido como o 'Oscar do Esporte'. Lando Norris, a McLaren e Marc Márquez estavam concorrendo em diferentes categorias, mas apenas o britânico da Fórmula 1 levou o troféu para casa, batendo o brasileiro João Fonseca.
Norris concorreu na categoria Breakthrough of the Year (Destaque do Ano) contra Desirei Doue, João Fonseca, Shai Gilgeous-Alexander, Luke Littler e Yu Zidi. O campeão de 2025 da F1 saiu vitorioso.
Márquez concorreu na categoria Sportsman of the Year (Esportista do Ano) com Carlos Alcaraz, Ousmane Dembele, Armand Duplantis, Tadej Pogacar e Jannik Sinner. O tenista espanhol levou a melhor na premiação.
A McLaren, por sua vez, defendeu seu nome na categoria Team of the Year (Time do Ano) contra a equipe feminina de futebol britânica, Copa Ryder Europeia, equipe feminina de críquete da Índia, Oklahoma City Thunder e Paris Saint-Germain. A equipe parisiense de futebol levou o prêmio.
Norris 'divide' o prêmio com outros nomes do automobilismo como Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Marc Márquez, Jenson Button, Lewis Hamilton e Juan Pablo Montoya.
Últimas notícias
F1: O impacto real das mudanças nas regras de 2026
F1: Norris bate João Fonseca no Prêmio Laureus como Destaque do Ano
MotoGP: Fernández e Savadori correrão pela Yamaha e Aprilia na Espanha
F1, equipes e fabricantes de motores aprovam mudanças no regulamento de 2026
