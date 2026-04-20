Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Fórmula 1

F1: Norris bate João Fonseca no Prêmio Laureus como Destaque do Ano

Marc Márquez e McLaren também estavam indicadas em diferentes categorias, mas não levaram o troféu

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Nesta segunda-feira (20), em Madri, na Espanha, aconteceu o Prêmio Laureus, mais conhecido como o 'Oscar do Esporte'. Lando Norris, a McLaren e Marc Márquez estavam concorrendo em diferentes categorias, mas apenas o britânico da Fórmula 1 levou o troféu para casa, batendo o brasileiro João Fonseca.

Leia também:

Norris concorreu na categoria Breakthrough of the Year (Destaque do Ano) contra Desirei Doue, João Fonseca, Shai Gilgeous-Alexander, Luke Littler e Yu Zidi. O campeão de 2025 da F1 saiu vitorioso.

Márquez concorreu na categoria Sportsman of the Year (Esportista do Ano) com Carlos Alcaraz, Ousmane Dembele, Armand Duplantis, Tadej Pogacar e Jannik Sinner. O tenista espanhol levou a melhor na premiação.

A McLaren, por sua vez, defendeu seu nome na categoria Team of the Year (Time do Ano) contra a equipe feminina de futebol britânica, Copa Ryder Europeia, equipe feminina de críquete da Índia, Oklahoma City Thunder e Paris Saint-Germain. A equipe parisiense de futebol levou o prêmio.

Norris 'divide' o prêmio com outros nomes do automobilismo como Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Marc Márquez, Jenson Button, Lewis Hamilton e Juan Pablo Montoya.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1, equipes e fabricantes de motores aprovam mudanças no regulamento de 2026

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

Últimas notícias

