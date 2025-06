F1: Norris bate Leclerc e lidera treino antes de quali no Canadá

A Fórmula 1 realizou neste sábado o terceiro treino livre para o GP do Canadá. Lando Norris foi o grande nome da sessão, ao fazer 1min11s799, superando em 0s078 Charles Leclerc. George Russell foi o terceiro colocado. Gabriel Bortoleto foi apenas o 19º.

Oscar Piastri foi apenas o oitavo colocado. O líder do campeonato chegou a tocar com a traseira de sua McLaren no muro dos campeões no início da sessão, furando o pneu traseiro direito.

O Treino

A sessão começou 'preguiçosa', com apenas Colapinto indo para a pista nos 10 primeiros minutos. O segundo a iniciar seus trabalhos foi Charles Leclerc, que bateu no TL1 desta sexta-feira e não participou do TL2. O monegasco fez 1min15s004, com pneus médios.

Alonso assumiu a liderança com 15 minutos de treino, ao fazer 1min13s050, com o composto macio. Também de pneus vermelhos, Bortoleto era o quarto colocado.

Mas Leclerc não deixou barato e reassumiu a ponta com 1min12s843, de pneus médios.

Com 40 minutos para o final, Piastri apareceu com o pneu traseiro direito furado, após bater esta parte do carro no 'muro dos campeões'. Com muitos detritos na pista, a bandeira vermelha foi acionada.

Antes, Hulkenberg havia rodado e batido de leve no mesmo local. A sessão foi retomada com 33 minutos para o final.

As duplas da Mercedes e da Williams, além de Verstappen ainda não tinham ido para a pista, algo que fizeram assim que o reinício foi autorizado.

Na metade da sessão, Leclerc seguia na P1, à frente de Norris, Alonso, Hamilton e Russell. Bortoleto era o 15º.

Faltando 25 minutos para o fim, Russell assumiu a P1, após mandar 1min12s329, com pneus macios. Norris chegou a liderar, mas por pouco tempo, ficando a 0s046 do seu compatriota.

A liderança esteve em novas mãos na sequência, com Hamilton, que fez 1min12s791. Mas seu ex-companheiro, Russell, reassumiu a ponta, com 1min11s950.

Com 13 minutos para o final, Norris reapareceu para a P1 com 1min11s799, utilizando pneus macios, que era o composto usado por todos que estavam na pista naquele momento.

E ficou assim: Norris terminou na frente, seguido por Leclerc, Russell, Hamilton e Verstappen. Bortoleto finalizou em 19º.

O treino de classificação para o GP do Canadá acontece neste sábado, às 17, horário de Brasília.

Resultado

