Lando Norris disse que seria "bobagem" excluir Max Verstappen da luta pelo título mundial de Fórmula 1, apesar do atual domínio da McLaren nesta temporada.

Oscar Piastri lidera o campeonato de pilotos com três pontos de vantagem sobre Norris, e a McLaren tem mais do que o dobro de pontos de seu rival mais próximo na classificação dos construtores, mas a luta pelo título de pilotos de 2025 não é apenas entre os companheiros de equipe da McLaren, de acordo com Norris

"Acho que, matematicamente, ainda há, provavelmente, todo o grid que pode vencer o campeonato no momento", disse Norris antes do GP da Espanha.

"Portanto, se você acha que só eu e Oscar podemos vencer, acho que você é um pouco bobo. Acho que há muitas oportunidades. Max [Verstappen] ainda pode vencer. Acho que a Ferrari, espero que eles melhorem durante a temporada".

Até agora, Norris conquistou duas vitórias em 2025, enquanto Piastri tem quatro vitórias em seu nome. Verstappen também venceu duas corridas e agora está em terceiro lugar na classificação, 25 pontos atrás de Piastri na liderança.

No entanto, o piloto da Red Bull falou abertamente sobre as dificuldades que sua equipe está enfrentando em 2025. O RB21 é complicado em algumas pistas e, embora o holandês tenha conquistado a vitória no Japão e em Ímola, os resultados decepcionantes no Bahrein e em Mônaco destacam as dificuldades da equipe para manter a máquina de 2025 sob controle.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Mas essas oscilações na Red Bull ainda não são suficientes para que Norris tire Verstappen da briga pelo título.

"Estamos correndo com Max todo fim de semana", acrescentou o piloto da McLaren. "Ele esteve no pódio várias vezes. Ganhou corridas. Quero dizer, ele nos venceu em Imola, de forma justa, porque era mais rápido. Portanto, não sei o que pode levá-lo a pensar que só eu e o Oscar podemos fazer isso".

Embora Norris esteja ciente da ameaça representada por Verstappen e da batalha que tem em mãos contra Piastri, ele diz que a luta pelo campeonato não está mudando a maneira como ele aborda cada fim de semana de corrida.

Em vez disso, o piloto britânico está concentrado em conquistar mais vitórias, independentemente de sua posição na classificação. "É uma ótima sensação estar na liderança do campeonato e ter mais pontos do que todos".

"Mas, novamente, não é algo para o qual eu olhe. Não é algo que muda nada do que faço no dia a dia. Não muda o quanto eu trabalho duro ou o que eu tento alcançar. Vou tentar vencer neste fim de semana, tentar vencer em Montreal e tentar vencer na Áustria. Não tem nada a ver com a posição em que estou".

