A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o GP da Espanha, com o primeiro treino livre. Vencedor do GP de Mônaco na semana passada, Lando Norris foi o mais rápido, com 1min13s718. Max Verstappen ficou na segunda colocação, a 0s367 do inglês. Lewis Hamilton ficou em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve desempenho discreto e fechou na 16ª colocação. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, foi o 14º.

A sessão teve a participação de dois novatos, Victor Martins (Williams) e Ryo Hirakawa (Haas), ficando em 19º e 17º, respectivamente.

O Treino

A sessão contou com dois novatos: Victor Martins pela Willimans, no lugar de Alex Albon, e Ryo Hirakawa pela Haas, no lugar de Esteban Ocon.

O japonês iniciou sua jornada saindo da pista na curva 10, visitando a caixa de brita, com menos de 10 minutos de treino.

Após Alonso dominar a primeira parte da sessão, Lando Norris assumiu a ponta com 1min15s259, antes do treino chegar a 15 minutos. A grande maioria iniciou seus trabalhos com pneus duros.

Quase na metade da sessão, Russell assumiu a liderança, com 1min14s751, com o composto médio. Antonelli também aparecia, mas em terceiro a 0s618 de seu companheiro.

Com macios, Hulkenberg pulou para a P2 na metade do treino, a 0s114 de Russell.

Conforme o uso dos pneus macios foi se intensificando, os tempos caíram. Leclerc chegou a ficar na frente, mas Verstappen cravou 1min14s085. Hamilton vinha logo atrás a 0s011 de seu antigo rival.

Na sequência, Norris acabou com a festa e marcou 1min13s718. Piastri era apenas o sexto. Bortoleto subiu para a 11ª posição, com macios.

Os minutos seguintes foram menos intensos, já que boa parte do grid decidiu completar boas voltas com pneus macios, o que não alterava a tabela de tempos de maneira significativa.

No final, o composto duro voltou a ser o mais usado, novamente sem grandes mudanças na tabela de tempos.

Norris fechou na frente, seguido por Verstappen e Hamilton. Bortoleto foi o 16º.

O segundo treino livre do GP da Espanha acontece ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultados

