Depois de um erro em Montreal que o fez sair com um doloroso zero, Lando Norris foi para GP da Áustria de Fórmula 1 sabendo que precisava dar o melhor de si para diminuir a diferença em relação ao companheiro de equipe Oscar Piastri, o que ele fez desde o início do fim de semana. Depois de conquistar a vitória, ele comentou o duelo que teve com o australiano da McLaren.

Depois de conquistar uma pole inatacável por meio segundo de Charles Leclerc, o britânico manteve a liderança na largada, mas teve que lutar na pista com Piastri e eles chegaram perto de se tocar em um ponto e repetir o que aconteceu no Canadá. No final, porém, Norris pôde comemorar uma vitória muito necessária.

Assim que saiu do carro, ele admitiu que tinha sido "uma corrida difícil" na qual ele teve que "forçar o tempo todo", mas admitiu que tinha valido a pena para a dobradinha final da equipe.

"Foi difícil, quente e exaustivo. Mas foi o resultado perfeito para nós, como equipe. Uma dobradinha é exatamente o que queremos. E conseguimos novamente, por isso estou muito feliz".

E ele relembrou o acidente e o abandono em Montreal: "Foi provavelmente a melhor recuperação que poderíamos ter tido depois do que aconteceu no Canadá".

Quanto à sua luta com Piastri no primeiro stint da corrida, Norris disse que foi um momento estressante, mas divertido. "Tivemos uma grande batalha, isso é certo. Foi muito divertido. Para mim, foi muito estressante também, mas muito divertido. Sim, uma bela batalha, muito bem feita, Oscar. Espero que tenha sido legal para todos verem também".

"Mas dentro do carro foi difícil, especialmente quando eu estava enganchado no DRS. O DRS é tão potente aqui que é difícil tirá-lo da [zona de um] segundo. Mas, quando consegui, pude administrar as coisas muito bem. Mas, sim, foi uma corrida muito rápida, então foi muito divertido", concluiu o britânico.

