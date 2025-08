Lando Norris classificou sua vitória no GP da Hungria de Fórmula 1 como "difícil", mas "o resultado perfeito", depois de se defender de companheiro de equipe, Oscar Piastri, durante uma batalha tensa nos últimos estágios da corrida.

O britânico começou a corrida em terceiro, mas uma largada confusa fez com que ele ficasse atrás de George Russell, da Mercedes e lutasse também contra Fernando Alonso, da Aston Martin. A estratégia de uma parada para Norris fez com que a batalha com o companheiro de equipe chegasse ao ápice nas últimas voltas, mas ele conseguiu segurar o líder do campeonato e conquistar mais uma vitória.

"Estou morto. Foi difícil", explicou em uma entrevista após a corrida. "Não estávamos planejando a parada única, mas depois da primeira volta era a nossa única opção para voltar à pista. Na última volta, com o Oscar na cola, eu estava fazendo força total. Foi ainda mais gratificante por causa disso. O resultado perfeito hoje".

"Não achei que isso nos daria a vitória, achei que talvez nos levasse ao segundo lugar. Sabia que, se tivesse ar limpo e conseguisse forçar, poderia fazer as coisas funcionarem e foi o que fizemos. É sempre um pouco arriscado esse tipo de coisa. É preciso não cometer erros, fazer boas voltas, ter uma boa estratégia", continuou.

Agora, apenas nove pontos separam Piastri e Norris. "Estamos tão perto que é difícil dizer se o momentum ('momento favorável', em tradução livre) está do lado de alguém. É uma competição difícil, mas divertida contra Oscar. O mérito é do Oscar, ele atacou bem e eu consegui me segurar", falou.

"Mais fácil falar do que fazer"

Por outro lado, mesmo que ainda continue na liderança do campeonato, Oscar Piastri tem menos motivos para comemorar, após ver sua vantagem na tabela diminuir e a tentativa de ganhar a corrida neste domingo falhar: "Quando vi Lando fazendo uma parada, sabia que tinha que ultrapassá-lo na pista. Isso é muito mais fácil falar do que fazer aqui em Hungaroring. Tentei algumas coisas, mas no final apenas adivinhamos errado hoje", disse em entrevista após o GP.

Falando sobre a estratégia empregada pela McLaren com o companheiro de equipe, o australiano negou que tenha se surpreendido: "Lando ter feito uma parada única não foi uma grande surpresa para mim, ele tinha pouco a perder naquela época". Após sua segunda parada, Piastri conseguiu ultrapassar Leclerc e então começou a 'caça' pela liderança, atacando Norris na penúltima volta, mas sem sucesso.

"Eu deveria estar talvez alguns décimos mais perto, mas isso só teria funcionado se Lando tivesse cometido um erro. Senti que esta era minha melhor chance e você não quer esperar mais uma rodada e depois não ter outra chance, então eu apenas tentei", comentou sobre o lance.

"Será uma luta emocionante até o final da temporada", adicionou ele para a Sky Sports. "Acho que só temos que continuar como estamos. O ritmo é bom, assim como a maneira como abordo as corridas. Então acho que tenho que continuar fazendo as coisas da mesma maneira".

Reportagem adicional de Erwin Jaeggi

