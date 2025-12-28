Todas as categorias

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título
F1: Carro de 2026 da McLaren é leiloado por R$ 63 milhões
Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?
F1: Ford dá atualização do desenvolvimento do motor com a Red Bull e projeta posição frente às outras montadoras
F1 - Verstappen nega 'clichê' sobre paternidade e automobilismo: "Lily não me deixou mais lento"
Fórmula 1

F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

Piloto recebeu diversas mensagens ao longo da temporada que lhe garantiu o primeiro campeonato

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Erik Junius

Lando Norris conquistou seu primeiro título de pilotos da Fórmula 1 terminando dois pontos à frente de Max Verstappen, apesar de ter sido apenas o terceiro no GP de Abu Dhabi, enquanto holandês venceu a corrida. O britânico já havia contado que recebeu muito apoio de antigos pilotos e outros campeões da categoria, mas outro nome foi o mais importante de todos: Casey Stoner, diretamente da MotoGP.

Leia também:

Não é nenhum segredo que Norris é um grande fã de MotoGP, principalmente de Valentino Rossi. O britânico, inclusive, começou sua carreira nas duas rodas, mas aos oito anos decidiu trocar para os carros.

No fim da temporada de 2025, Norris recebeu diversas mensagens de apoio de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e outros grandes nomes da F1. O britânico estava em uma situação não muito tranquila, principalmente depois da desclassificação no GP de Las Vegas e o grande erro da McLaren no Catar.

Lando sabia que não poderia cometer nenhum erro em Abu Dhabi e, caso Verstappen vencesse a corrida, o britânico obrigatoriamente precisava terminar em terceiro. A pressão foi enorme para o fim de semana.

"Tive ótimas conversas, mensagens de texto e depoimentos com pessoas incríveis, pessoas que ganharam campeonatos mundiais em diferentes esportes, como Lewis e outros como Seb. Muita gente não sabe que converso com o Seb sobre essas coisas", contou Norris ao site da F1.

"Muitas dessas pessoas, [o ex-campeão de MotoGP Casey] Stoner, que, quando eu mais precisei, me mandaram aquela pequena mensagem de texto dizendo 'pense nisso, acredite em si mesmo, faça isso, faça aquilo', e simplesmente me ajudaram".

"Quando você ganha o campeonato por dois pontos, eu diria com certeza que ter esses momentos de fé das pessoas ao meu redor me garantiu esses dois pontos. E, portanto, é por isso que preciso agradecer a todos ao meu redor, porque dois pontos também é o que você precisa".

Livia Veiga
