Lando Norris, após ser o mais rápido no TL2 do GP de Las Vegas de Fórmula 1, disse que tem uma "sensação melhor" com o carro da McLaren do que na edição de 2024 da corrida na Cidade dos Cassinos. O atual líder do campeonato espera competir pela pole position.

Embora George Russell esperasse que a McLaren fosse mais fraca em Las Vegas, a equipe de Woking começou o fim de semana como a mais rápida.

Norris liderou a tabela de tempos no TL2, mas com a tabela alterada devido às bandeiras vermelhas nos 20 minutos finais. Isso forçou vários pilotos a abortar sua simulação de classificação, algo que não aconteceu com Norris. Seu tempo de 1min33s602 foi suficiente para ser o mais rápido, embora a diferença para Andrea Kimi Antonelli tenha sido de apenas 0s029.

"É sempre complicado aqui", disse Norris. "Acho que estamos com uma sensação melhor no carro do que no ano passado, então isso é positivo, e eu realmente senti isso desde a primeira volta", refletiu o líder do campeonato no primeiro dia de pista em Vegas.

"Portanto, esses são bons sinais. É claro que, no final, não houve muito tempo de pista, não houve muitas voltas com combustível, mas o ritmo está claramente presente. O ritmo está muito próximo entre muitos pilotos, e muitos deles nem sequer conseguiram terminar sua volta mais rápida. Mas, além disso, progredimos do TL1 para o TL2 e espero que possamos fazer isso novamente do TL2 para o TL3", disse Norris, que é claro quanto às suas expectativas para a classificação: "Vamos disputar a pole position".

Oscar Piastri foi um dos pilotos que não conseguiu fazer uma corrida rápida devido à bandeira vermelha no VT2. Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

O companheiro de equipe Oscar Piastri, que chega com um déficit de 24 pontos na dispouta pelo título, foi um dos pilotos que teve que abortar sua corrida cronometrada com pneus macios devido à bandeira vermelha. Assim, ele encerrou a quinta-feira (horário local, madrugada de sexta no Brasil) na 14ª posição, mas, apesar disso, o australiano também viu muitos sinais positivos.

"O TL1 foi muito bom. Ainda há coisas em que precisamos trabalhar, mas no geral achei que foi uma boa sessão", resumiu. "No TL2... sim, eu dei duas voltas [sérias] em toda a sessão, então é difícil saber exatamente onde estamos. Obviamente, o carro tem um bom ritmo, mas poucos pilotos conseguiram fazer uma boa corrida com os pneus macios. Portanto, é um pouco difícil determinar onde realmente estamos. Mas ainda há muitos pontos positivos e muito o que analisar nesta noite".

Perguntado se, assim como Norris, ele se sente melhor do que no ano passado, Piastri respondeu: "Acho que sim. Mas repito: é difícil dizer. Ainda estava um pouco úmido no início, a pista evoluiu muito... então é difícil saber exatamente como todos estão se saindo. Mas fizemos alguns ajustes antes do TL2 que foram muito bons, então vamos continuar ajustando hoje à noite e ver o que conseguimos".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!