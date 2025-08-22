F1 - Norris: 'Correr com Alonso e Hamilton ainda parece loucura'

Lando Norris cresceu assistindo Fernando Alonso e Lewis Hamilton, e divide o grid com eles desde que entrou na Fórmula 1, em 2019. Embora o piloto da McLaren esteja competindo contra o bicampeão e o heptacampeão há algum tempo, ele revelou que nem sempre se sente como "um deles".

"Assistindo à F1, Fernando, Lewis, você sabe... isso é como em 2007", explicou Norris ao podcast Quadcast. "Fernando, Lewis, Jenson [Button]... todas as corridas mais legais que já aconteceram, [a sensação de] "uau, é tão legal vê-las'. Eu acordava às 3h, 4h da manhã para assistir a algumas dessas corridas e agora esse sou eu".

"Alguns desses caras ainda estão correndo. É um pensamento tão louco, é difícil dizer em palavras que agora sou eu. É o que eu nunca pensei que fosse possível", falou.

Quando questionado se ele ficou impressionado quando saiu dos boxes na sua estreia na F1, em 2019, atrás de Hamilton e Alonso, Norris explicou: "Você ainda tem aquele gostinho de 'Meu Deus, é o Fernando!', sabe? E o fato é que eu ainda sou, talvez não tanto porque cresci um pouco, mas ainda sou assim. Ainda fico 'uau, estou correndo com o Fernando e com o Lewis'".

Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

"Mesmo que você queira vencê-los, que eles sejam concorrentes e que tenhamos pequenas disputas e brigas de vez em quando. Que digamos alguns palavrões um para o outro de vez em quando na sala de descanso, eu ainda penso 'cara, isso é legal'. Estou correndo com Fernando e Seb[Vettel], e esses são alguns dos melhores que já estiveram no esporte. Estou correndo contra eles e conversando com eles", continuou.

"Há muitos momentos em que ainda me sinto como se estivesse em casa, sentado em meu sofá, mas estou correndo na Fórmula 1 contra os melhores pilotos do mundo, neste esporte", finalizou.

