F1 - Norris: 'Correr com Alonso e Hamilton ainda parece loucura'
Britânico relembrou infância assistindo aos campeões e estreia na categoria: "São alguns dos melhores do esporte e estou conversando com eles"
Lando Norris cresceu assistindo Fernando Alonso e Lewis Hamilton, e divide o grid com eles desde que entrou na Fórmula 1, em 2019. Embora o piloto da McLaren esteja competindo contra o bicampeão e o heptacampeão há algum tempo, ele revelou que nem sempre se sente como "um deles".
"Assistindo à F1, Fernando, Lewis, você sabe... isso é como em 2007", explicou Norris ao podcast Quadcast. "Fernando, Lewis, Jenson [Button]... todas as corridas mais legais que já aconteceram, [a sensação de] "uau, é tão legal vê-las'. Eu acordava às 3h, 4h da manhã para assistir a algumas dessas corridas e agora esse sou eu".
"Alguns desses caras ainda estão correndo. É um pensamento tão louco, é difícil dizer em palavras que agora sou eu. É o que eu nunca pensei que fosse possível", falou.
Quando questionado se ele ficou impressionado quando saiu dos boxes na sua estreia na F1, em 2019, atrás de Hamilton e Alonso, Norris explicou: "Você ainda tem aquele gostinho de 'Meu Deus, é o Fernando!', sabe? E o fato é que eu ainda sou, talvez não tanto porque cresci um pouco, mas ainda sou assim. Ainda fico 'uau, estou correndo com o Fernando e com o Lewis'".
Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images
"Mesmo que você queira vencê-los, que eles sejam concorrentes e que tenhamos pequenas disputas e brigas de vez em quando. Que digamos alguns palavrões um para o outro de vez em quando na sala de descanso, eu ainda penso 'cara, isso é legal'. Estou correndo com Fernando e Seb[Vettel], e esses são alguns dos melhores que já estiveram no esporte. Estou correndo contra eles e conversando com eles", continuou.
"Há muitos momentos em que ainda me sinto como se estivesse em casa, sentado em meu sofá, mas estou correndo na Fórmula 1 contra os melhores pilotos do mundo, neste esporte", finalizou.
FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos
Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1 - Brown se diz despreocupado com batalha entre Norris e Piastri na McLaren: "Gostamos disso"
F1 - Norris aponta defeitos do carro de 2026: 'Não quero que seja artificial'
F1: CEO da McLaren destrincha como equipe lida com 'briga de egos' entre Piastri e Norris
F1: Piastri reage aos elogios de Alain Prost
F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026
F1: Como títulos de Piastri nas categorias juniores o prepararam para disputa em 2025
Últimas notícias
NASCAR: Classificação em Daytona é cancelada devido ao mau tempo; Ryan Blaney fica com a pole
NASCAR Brasil: Thiago Camilo crava melhor tempo em treino oficial no Velocitta
F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026
ANÁLISE: O que é bom e o que é ruim no calendário da NASCAR para 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários