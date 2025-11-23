F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

Na pista, Lando Norris foi segundo no GP de Las Vegas e disse que seu erro na largada lhe custou caro. O britânico da McLaren admitiu que passou do ponto de tangência na curva 1, dando a liderança ao holandês Max Verstappen e selando o destino da corrida, vencida pelo astro da Red Bull na Fórmula 1.

O inglês primeiro explicou seu erro com uma piada leve após a corrida. "Eu dei a vitória a Max, deixei-o ir e deixei-o fazer uma boa corrida! Não... eu freei tarde demais (veja o lance abaixo), a culpa foi toda minha", afirmou o competidor.

O britânico disse que seu desempenho foi bom, mas Verstappen foi mais forte, tanto em ritmo quanto em performance. "Não foi meu melhor desempenho, mas se Max vence por 20 segundos, ele fez um trabalho melhor. Eles foram mais rápidos do que nós."

Norris enfatizou que é natural para ele ser agressivo na liderança, mas desta vez ele exagerou. "Você tem que ser agressivo na curva 1, mas eu fui um pouco agressivo demais e isso me custou. Às vezes isso acontece."

