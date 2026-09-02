F1: Norris cria própria equipe de corrida para categorias de base; saiba mais

Atual campeão mundial de Fórmula 1, Lando Norris anunciou nesta quarta-feira (02) ser cofundador de uma nova equipe de corrida, a LN4 Fusion, voltada às categorias de base. O britânico ainda está lançando o LN4 Legacy Programme, programa de financiamento de carreira para jovens pilotos.

Tendo o ex-Prema Rene Rosin como chefe de equipe, a LN4 Fusion irá competir na F4 italiana, na Formula Regional Europeia (FRECA) e na F3 em 2027. O time também está trabalhando para, no futuro, chegar à F2, tendo adquirido parte da estrutura da AIX Racing. Já, no Reino Unido, iniciou um programa de testes para se juntar à F4 britânica.

Além da equipe de competição, Norris criou também o LN4 Legacy Programme, programa de desenvolvimento de jovens pilotos 100% financiado, cuja operação fica a cargo da ADD Management, agência que cuida da carreira de Lando. A iniciativa será comandada por Julian Rouse, ex-diretor esportivo da Alpine.

A ideia é atacar um dos principais problemas do automobilismo de base: o alto custo para chegar às categorias superiores.

“Tive muita sorte de contar com pessoas incríveis ao meu redor ao longo da minha carreira e sei que chegar à F1 exige muito mais do que apenas talento”, disse Norris ao site da F1.

“Você precisa ter as pessoas certas ao seu lado, o suporte adequado e as oportunidades certas no momento certo. É disso que esses dois projetos tratam. A LN4 Fusion tem como objetivo construir uma equipe de corrida capaz de competir com as melhores do automobilismo de base, contando com grandes profissionais e um ambiente adequado para que os pilotos possam se desenvolver".

“O LN4 Legacy Programme tem como objetivo ajudar jovens pilotos talentosos a terem oportunidades que talvez não tivessem de outra forma. Para mim, os dois projetos se complementam naturalmente. Quero ajudar a criar oportunidades para a próxima geração, dentro e fora das pistas, e espero fazer uma diferença real na trajetória dos jovens pilotos que estão surgindo no esporte".

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