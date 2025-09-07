Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas

No fim da corrida, engenheiro de Lando Norris foi ao rádio pedir desculpas pelo pit stop lento, mas o piloto deixou o profissional no vácuo

Felipe Freitas
Editado:

O problema no pit stop de Lando Norris vai gerar muita repercussão no circo da Fórmula 1. Antes de ser vaiado no pódio por conta da ordem de equipe que garantiu seu P2, Norris respondeu com um vácuo o pedido de desculpas do seu engenheiro pela parada lenta no GP da Itália. Confira o vídeo:

Leia também:
 

No lugar de torta, o prato servido por Norris no GP da Itália foi a macarronada de climão.

Momento antes do fatídico pit stop, Norris, 2º na disputa do título, perguntou para o engenheiro se eles não levariam um undercut de Piastri, colega de equipe e líder do campeonato. O engenheiro garantiu que ele voltaria na frente do rival.

Contudo, a falha da pistola parafusadeira atrasou a troca do pneu dianteiro esquerdo. Com isso, Piastri acabou, sem querer, fazendo um undercut no companheiro de equipe. A McLaren ordenou uma troca de posição, o que gerou ainda mais climão (e surpresa) com fãs, jornalistas e Max Verstappen, que riu da situação no rádio após ser informado que Piastri cedou o P2.

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: O que esperar para o GP da ITÁLIA de F1, em MONZA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Felipe Freitas Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

Principais comentários
Mais de
Felipe Freitas
F1: Piastri minimiza ordem de equipe e valoriza resultado em Monza

F1: Piastri minimiza ordem de equipe e valoriza resultado em Monza

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Piastri minimiza ordem de equipe e valoriza resultado em Monza
VÍDEO F1: Norris é vaiado no pódio após subir para segundo por ordens da McLaren

VÍDEO F1: Norris é vaiado no pódio após subir para segundo por ordens da McLaren

Fórmula 1
GP da Itália
VÍDEO F1: Norris é vaiado no pódio após subir para segundo por ordens da McLaren
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

Últimas notícias

NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa

NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa

NAS NASCAR Cup
Gateway
NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza

F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza

F3 F3
Monza
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025

Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros