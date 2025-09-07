F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas

O problema no pit stop de Lando Norris vai gerar muita repercussão no circo da Fórmula 1. Antes de ser vaiado no pódio por conta da ordem de equipe que garantiu seu P2, Norris respondeu com um vácuo o pedido de desculpas do seu engenheiro pela parada lenta no GP da Itália. Confira o vídeo:

No lugar de torta, o prato servido por Norris no GP da Itália foi a macarronada de climão.

Momento antes do fatídico pit stop, Norris, 2º na disputa do título, perguntou para o engenheiro se eles não levariam um undercut de Piastri, colega de equipe e líder do campeonato. O engenheiro garantiu que ele voltaria na frente do rival.

Contudo, a falha da pistola parafusadeira atrasou a troca do pneu dianteiro esquerdo. Com isso, Piastri acabou, sem querer, fazendo um undercut no companheiro de equipe. A McLaren ordenou uma troca de posição, o que gerou ainda mais climão (e surpresa) com fãs, jornalistas e Max Verstappen, que riu da situação no rádio após ser informado que Piastri cedou o P2.

