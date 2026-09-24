F1 - Norris desabafa após déficit de mais de um segundo em Baku: "Facada no coração"

Lando Norris descreveu a falta de desempenho da McLaren no primeiro dia de treinos do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 como “uma pequena facada no coração”.

Norris ficou em um modesto 14º lugar no TL1, 1,6s mais lento que a referência de George Russell, embora o companheiro de equipe, Oscar Piastri, tenha ficado apenas um segundo atrás. Sua diferença foi de 1,5s ao chegar em sexto no TL2, com a Red Bull e a Ferrari substancialmente mais próximas da Mercedes – 0,8s e 1,1s atrás, respectivamente –, mas Norris abortou uma tentativa mais rápida.

O ritmo fraco da McLaren foi agravado por uma série de problemas técnicos, incluindo danos peculiares aos dois assoalhos no TL1.

“Estamos muito longe”, comentou um Norris nervoso ao fim do dia. “Quer dizer, relativamente estamos lá em cima, em uma posição em que esperamos estar. Mas 1,5s atrás do ritmo é bem ruim".

Questionado se havia uma diferença que a McLaren poderia conseguir reduzir, o britânico foi sincero: “Não faço ideia, então vamos ver que trabalho podemos fazer esta noite. O carro não parece tão ruim. É uma pequena facada no coração quando você vê o quanto está longe".

Sobre a sensação ao volante do MCL40, Norris insistiu que apenas o desempenho bruto realmente importava.

“Não me importo muito com o quão confiante estou no carro, mas sim com o ritmo e nós não estamos muito rápidos. Então não me importo, eu piloto qualquer carro que me derem. Só quero que ele seja rápido, e ele não está muito rápido no momento. Vamos ver o que podemos mudar para amanhã", desabafou.

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