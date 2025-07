Uma semana depois da primeira vitória em uma corrida em casa, Lando Norris refletiu em detalhes sobre o momento que vive na carreira na Fórmula 1. O piloto da McLaren comemorou no degrau mais alto do pódio em Silverstone pela primeira vez, depois de uma corrida intensa, marcada pela chuva.

O piloto britânico estava visivelmente emocionado após a prova, mas agora teve algum tempo para se concentrar e pensar no que aconteceu. "Já deu para entender? Eu diria que sim", explicou Norris à McLaren, "mas acho que ainda haverá muitas vezes em que alguém dirá: 'Ah, você venceu sua corrida em casa, em Silverstone', e eu pensarei: 'Ah, sim, eu venci'". Acho que sim, mas acho que há muitos outros momentos em que você se dá conta disso novamente. Foi muito especial".

Norris explicou que achava difícil expressar em palavras o que a vitória significava para ele, mas que a emoção das pessoas ao seu redor retratava isso.

"É difícil dizer o que significa. Acho que a emoção que todos demonstraram foi mais significativo do que eu dizer algumas palavras. Como minha mãe e meu pai estavam lá, meu irmão, minhas irmãs, os pais do meu pai. Tenho certeza de que os pais da minha mãe teriam ficado muito orgulhosos, teriam adorado estar lá também. Então, tenho certeza de que eles estão olhando para baixo e curtindo o momento", acrescentou. "É um momento agradável porque todos eles estiveram na jornada comigo para conseguir algo assim, foi muito especial. Sua Alteza estava lá. E para nós, como equipe, ter todos lá, a corrida em casa, onde muitos amigos e familiares vão. Foi um bom momento para toda a equipe."

Lando Norris, McLaren Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Foi uma das - eu diria uma das maiores conquistas, ainda mais do que - se eu olhar para trás e pensar no meu primeiro pódio ou em Mônaco. Mônaco foi muito especial, muito legal, mas a corrida que eu sempre disse que queria ganhar mais do que qualquer outra foi a de Silverstone. Além disso, por causa da torcida e da minha própria arquibancada, muitos momentos se juntaram, tudo para chegar a essa vitória. Então, acho que a emoção e a alegria que todos demonstraram foi o que significou. Mas não sei como descrever isso em palavras", disse.

Uma das primeiras lembranças do piloto de 25 anos ao assistir à F1 foi o GP da Grã-Bretanha de 2008, quando Lewis Hamilton, venceu. Essa foi a última vez que um piloto da McLaren conquistou a vitória em Silverstone, até Norris.

"Muito do que me lembro é de ver a torcida, os aplausos, o barulho", contou Norris. "Então, tive que viver um pouco disso. Muitos dos membros da equipe que estão aqui agora estavam lá comemorando aquela vitória [em 2008]. E então eu estava em casa, um garotinho assistindo pela TV, sonhando em estar na Fórmula 1 e subir no degrau mais alto diante de todos os torcedores britânicos. É um pensamento estranho, pensar nisso dessa forma. Eu estava pensando nisso enquanto pilotava. Acho que é o exemplo perfeito de um sonho de criança que agora está sendo realizado", relembrou.

Quando lhe perguntaram o que estava passando pela sua cabeça nas últimas voltas da corrida, ele respondeu: " As últimas voltas foram muito lentas eu diria, porque muitos pensamentos estavam passando pela minha cabeça. Porém, ainda é um momento relaxado, mas agradável, porque consigo imaginar tudo agora. O principal pensamento que tive foi na última curva. Uma mistura [de pensamentos], porque estávamos com pneus slicks e a parte interna estava completamente molhada, mas eu queria ir o mais próximo possível do pitwall e na frente de todos os mecânicos, então pensei: 'não faça nenhuma besteira', porque é muito fácil bater naquele ponto, mesmo depois da bandeira quadriculada", revelou.

"Pilotando ao lado da equipe, é fácil ver todos no pitwall e depois perceber o que nós conseguimos naquele momento. Há muitos pensamentos que passam rapidamente pela cabeça, é um momento único em minha vida e uma lembrança de carreira que ficará para sempre... Não importa o que eu conquiste no futuro, esse é um momento do qual sempre me lembrarei. É claro que quero vencer o maior número possível de corridas, mas, no fim das contas, uma lembrança que sempre terei comigo provavelmente será a deste fim de semana", finalizou.

