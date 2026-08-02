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F1: Norris detalha como rivalidade com Piastri o tornou "um piloto e uma pessoa melhor"

Britânico falou sobre aprendizados com companheiros de equipe ao longo dos últimos anos

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

A competitividade interna na McLaren tem sido um dos pilares para a consolidação da equipe na frente do grid da Fórmula 1 e, segundo Lando Norris, a convivência com Oscar Piastri desempenhou  um papel fundamental no seu próprio desenvolvimento como piloto. 

Leia também:

Falando durante uma participação no Festival de Goodwood no início deste mês, o britânico refletiu sobre a carreira na F1. Tendo estreado ao lado de Carlos Sainz na McLaren, antes de fazer dupla com Daniel Ricciardo, Norris está agora na sua terceira temporada consecutiva ao lado de Piastri.

"Com Carlos nos meus primeiros anos, depois Daniel e agora Oscar, é com estes tipos que mais se aprende. Também gostei de simplesmente passar tempo com todos eles, porque são pessoas incríveis", explicou o campeão de 2025.

"Estar com Carlos, com Daniel... gostei muito desses anos, e depois, obviamente, dos últimos três com Oscar. Ele me pressionou de forma insana, até demais para o meu gosto. Mas é disso que se precisa na F1 e é isso que se quer. Fez de mim um piloto muito melhor, especialmente no ano passado. A rivalidade é a chave para nos tornarmos uma pessoa melhor ao mesmo tempo", continuou. 

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Os dois titulares da McLaren brigaram diretamente pela liderança do campeonato de pilotos no ano passado, especialmente na primeira metade da temporada. Após a pausa de meio de ano, Max Verstappen foi o grande protagonista, com uma recuperação impressionante, ameaçando tanto Norris como Piastri.

A batalha só foi decidida no GP de Abu Dhabi e foi Norris quem conquistou o título, dois pontos a frente de Verstappen, com Piastri em terceiro.

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