Lando Norris acabou vencendo a corrida na Hungria de Fórmula 1, conseguindo minimizar os danos de ter perdido a vitória na Bélgica. Isso fez com que ele se reaproximasse de Oscar Piastri no campeonato, mas a etapa foi marcada por uma largada bem ruim do britânico.

Os carros da McLaren eram os favoritos à pole no sábado depois de dominarem os três treinos livres (Norris na sexta-feira, Piastri no sábado de manhã). No entanto, foi Charles Leclerc que assumiu a posição de honra (apesar de não ter terminado nem no pódio).

Piastri conseguiu encaixar seu carro em segundo, com Norris apenas em terceiro. A largada do britânico deixou a desejar: ele perdeu duas posições e acabou ficando preso atrás de George Russell depois de ultrapassar Fernando Alonso.

A vitória parecia completamente improvável, com as dificuldades da McLaren nas retas. Inclusive, no rádio, ao ser perguntado sobre a estratégia de pneus, Norris chegou a ficar 'apático' com a decisão, respondendo à sugestão de tentar uma única parada com composto duro com apenas: "por que não?". O pódio ainda podia ser conquistado, mas o erro lhe custou segundos preciosos.

O triunfo só foi possível por dois motivos: Norris fez uma única parada, colocando pneus duros 14 voltas depois dos três pilotos à sua frente, o que permitiu que ele tivesse mais ritmo do que eles e obrigando todos a fazerem uma segunda parada. A segunda questão foi o erro cometido por Piastri na penúltima volta, que o impediu de conseguir ultrapassar o companheiro de equipe.

Depois da corrida, o piloto foi questionado sobre a situação e disse que, naquele momento, tudo que ele pensou foi: "Brilhante", de maneira bastante sarcástica, como se já tivesse aceitado que sua corrida tinha terminado antes mesmo da primeira curva.

Na sequência, Lando detalhou aqueles poucos segundos que precisou tomar uma decisão e explicou onde estavam seus erros:

"Minha largada foi boa [o apagar das luzes, a reação de Norris foi no mesmo nível dos rivais] Acho que a do Charles também foi muito boa. O Oscar então veio para a esquerda, e eu meio que esperava que os dois estivessem na direita [na curva]".

"Entrei em um pequeno vácuo em relação ao Oscar. Tive que sair para a direita, mas o Oscar conseguiu se manter no vácuo do Charles, o que lhe deu um pouco mais de velocidade novamente".

"Mas naquele momento, era difícil sair dali e ir para a esquerda porque eu teria que frear um pouco".

O piloto classificou o erro como o "pior cenário" para se começar uma corrida, mas insistiu que não poderia reclamar muito, já que conquistou a vitória.

"Quer dizer, vou olhar para trás, rever e ver o que poderia ter feito melhor", acrescentou o piloto da McLaren. "Sinto que tive mais azar com o desenrolar das coisas".

"Acho que, se fizéssemos de novo, na maioria das vezes as coisas seriam melhores do que hoje. Então, acho que foi apenas o pior cenário possível. Mas minha largada foi boa e não tenho do que reclamar".

"Não estou me dando as melhores oportunidades"

A vitória na Hungria garantiu a terceira nas últimas quatro corridas do britânico. Ele entra nas férias com apenas nove pontos o separando de Piastri, mas entende que a situação ainda não está simples e as próximas dez corridas ficarão cada vez mais apertadas entre eles.

"Já é difícil e vai continuar sendo. A diferença entre nós é bem pequena. Tenho certeza de que há algumas coisas que posso melhorar e aprimorar, e tenho certeza de que ele provavelmente dirá algo parecido".

"Tenho certeza de que será uma longa segunda metade da temporada, mas, ao mesmo tempo, estou ansioso por uma boa pausa, um tempo para descansar e tentar voltar ainda melhor, porque há coisas que preciso melhorar e quero melhorar".

"Não estou me dando as melhores oportunidades. Mesmo que os resultados tenham parecido ótimos, não estou facilitando minha vida no momento. Então, se eu puder trabalhar nessas coisas, estarei em uma posição melhor".

Na Hungria, Norris triunfou pela quinta vez na temporada, somando às outras três de 2024. Agora, ele tem apenas uma vitória a menos que Piastri em 2025, mas está a apenas nove pontos do companheiro de equipe.

A McLaren disparou na frente dos outros competidores, com Max Verstappen estando a 88 pontos de Norris, uma disputa parece muito improvável e o título deve ficar com um dos pilotos da equipe de Woking.

