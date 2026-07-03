As expectativas da McLaren para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 nunca foram particularmente altas, com o MCL40 menos eficiente aerodinamicamente. A equipe de Woking está atrás em arrasto e gestão de energia em comparação com Mercedes, Ferrari e Red Bull. Além disso, também ainda não está usando a nova unidade de potência que a Mercedes introduziu para si mesma e outros clientes.

Silverstone, portanto, já era apontada como uma pista bastante problemática para a atual campeã de construtores e não foi surpresa quando a McLaren ficou longe da disputa no primeiro treino: Oscar Piastri e Lando Norris ficaram, respectivamente, 0.887s e 1.028s atrás da referência de Lewis Hamilton, em quinto e sétimo.

As coisas também não melhoraram muito na classificação sprint, com Norris em sexto e Piastri em sétimo, embora mais perto do tempo da pole do heptacampeão mundial, com uma diferença de três décimos.

O que obviamente não ajudou, porém, foi Norris sofrer danos no duto de freio dianteiro, o que levou a uma troca do bico para o atual campeão mundial, deixando-o claramente em desvantagem antes do SQ3.

“[O dano] foi bem maior do que eu pensava, porque só na volta final conseguimos consertar,” disse Norris. “Os rapazes fizeram um bom trabalho ao consertar para a última tentativa, o carro ficou completamente diferente e muito melhor de novo".

“Então é isso. Eu fui bem mal na maior parte do tempo e tive sorte de conseguirmos consertar, porque parecia um carro completamente diferente. Mas, quando fui para a volta final, senti que poderia ter forçado muito mais. Então foi um pouco de azar hoje, mas acho que o ritmo ainda estava ali ou por perto", adicionou.

Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Embora o dano tenha afetado sua preparação para a sessão final, o piloto da McLaren ainda acabou na posição que era amplamente esperada dele. Isso significa que ele dividirá a terceira fila com George Russell, que Norris espera que seja forte demais para ele na corrida curta.

Em vez disso, ele está olhando para Max Verstappen, da Red Bull, que larga em terceiro, como o piloto com quem pode potencialmente brigar, já que a dominante Mercedes e a rival mais próxima, Ferrari, devem ter ritmo demais.

“Talvez possamos competir contra a Red Bull, mas a Mercedes do George claramente é muito mais rápida,” disse Norris. O companheiro de equipe de Russell, será Kimi Antonelli segundo e a outra Ferrari, de Charles Leclerc, sairá como quarto.

“Então, lutar contra um carro muito mais rápido assim vai ser difícil, mas nunca se sabe. Acho que fiquei mais satisfeito no fim. Só preciso entender algumas coisas e ver o que podemos melhorar para amanhã", admitiu.

Piastri teve uma sensação semelhante de desapontamento após a classificação sprint, dizendo que terminou “mais ou menos” onde esperava.

“Depois do treino, parecíamos bem lentos,” disse Piastri, que divide a quarta fila com Isack Hadjar. “Então é mais ou menos onde achávamos que estaríamos. Acho que, para ser honesto, provavelmente [esperávamos estar] mais perto daquele grupo seguinte atrás de Kimi e Lewis. Foi um dia complicado, para ser honesto. Senti que estive realmente no limite hoje e não tive ritmo, então é uma pena, mas vamos tentar de novo amanhã".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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