Lando Norris assumiu o volante do MCL40, carro da McLaren para a temporada de 2026 da Fórmula 1, pela primeira vez nesta quarta-feira (28) em Barcelona. O piloto estampou orgulhosamente o #1 no bico do carro depois de conquistar o campeonato do último ano.

A McLaren adiou o início dos testes de pré-temporada até quarta-feira, o terceiro dos cinco dias de shakedown no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Com as equipes podendo escolher no máximo três dias para rodar no local da corrida, isso significa que a equipe campeã mundial ainda está a caminho de atingir sua cota total de quilometragem.

O britânico saiu com um MCL40 temporariamente revestido com as cores pretas e cinzas de teste da McLaren, trocando seu habitual número 4 para manter a tradição do atual campeão mundial usar o número 1 no ano seguinte.

"Foi muito bom estar de volta, bom ver o número um no meu carro – ainda é bastante surreal", disse Norris. "Eu vi na tela de cronometragem; ainda acho inacreditável. É uma coisa louca de se ver. Agora é realmente a primeira vez que eu vejo isso no meu macacão, no carro, nas telas de cronometragem, todas essas coisas, e parece bom".

"É a primeira vez que todos podem ver o carro inteiro, ele literalmente só foi construído esta manhã. É uma coisa incrível, é bom ver tudo se encaixando, é bom ver todo o trabalho árduo que todos fazem".

Lando Norris, McLaren Foto: Fórmula 1

Norris disse que passou grande parte do dia tentando entender seu MCL40, um carro radicalmente diferente do seu antecessor, com o qual ele ganhou o título mundial de 2025.

"Hoje foi realmente apenas uma primeira compreensão de todo o carro, entendendo como ele realmente funciona, lendo o manual de tudo", acrescentou. "Então, foi um dia produtivo, mas foi um dia para realmente entender as coisas, garantir que tudo esteja funcionando como deveria".

Quando questionado sobre o que achava do seu novo carro, com menor downforce, aerodinâmica ativa e uma ênfase muito maior na utilização de energia elétrica, o britânico respondeu: "É bastante diferente. É um pouco mais lento em termos de velocidade nas curvas", relatou. "Em termos de aceleração e velocidade em linha reta, provavelmente parece mais rápido do que no ano passado, você chega a 340, 350 um pouco mais rápido do que nos anos anteriores".

"Mas então você tem um pouco mais a entender sobre a bateria, a unidade de potência, todas essas coisas são, de certa forma, mais complicadas e simplesmente diferentes. E sempre que algo é diferente, leva um pouco de tempo para descobrir a melhor maneira de lidar com isso".

O designer-chefe da McLaren, Rob Marshall, disse que a equipe defensora do título não encontrou surpresas preocupantes quando testou seu novo carro pela primeira vez.

"O carro funcionou muito bem hoje, estamos bastante satisfeitos com ele, sem surpresas desagradáveis, sem nada realmente assustador dando errado", disse ele. "Obviamente, há pequenos problemas aqui e ali, mas nós os resolvemos durante o dia".

"Nós realmente tratamos esta semana como um teste, então, para nós, o objetivo é tornar o carro confiável, em funcionamento e garantir que ele funcione em todas as condições que queremos. Estamos explorando todas as possibilidades, tentando tudo o que podemos, e quando chegarmos ao Bahrein, tentaremos ajustar o carro um pouco melhor. As condições aqui são tão frias que, obviamente, será muito difícil fazer tempos de volta representativos".

A McLaren confirmou que Oscar Piastri assumirá o MCL40 na quinta-feira, com a dupla provavelmente dividindo as tarefas na sexta-feira.

