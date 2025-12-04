F1: Norris diz que não quer pedir ajuda de Piastri para McLaren

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"
F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull
F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"

F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"
F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025

F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025
F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"

F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Norris diz que não quer pedir ajuda de Piastri para McLaren

Pilotos comentaram sobre ordens de equipe na coletiva desta quinta-feira, em Abu Dhabi

Redação Motorsport.com
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nesta quinta-feira acontece o dia de mídia do GP de Abu Dhabi, última etapa e decisão da Fórmula 1 de 2025. Na coletiva de imprensa, os três postulantes à máxima glória da categoria: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Leia também:

Um dos pontos mais debatidos durante a semana foram as possíveis ordens de equipe da McLaren para favorecer a um de seus pilotos durante a final de Yas Marina.

Da parte do líder do campeonato, Norris enfatizou que não houve esta conversa com a equipe. Vale lembrar que um terceiro lugar ao inglês basta para a conquista de seu primeiro título.

"Não, isso não foi discutido", disse Norris. E, honestamente, eu adoraria. Mas não pediria. Depende do Oscar se ele permitiria. Não acho que dependa necessariamente de mim."

"É o mesmo para o contrário: eu estaria disposto ou não? Pessoalmente, acho que sim, porque me sinto assim desde sempre, é o meu jeito. Mas não depende de mim e eu não vou pedir."

"Não quero pedir porque não acho que seja justo. Ao mesmo tempo, se for assim que terminar e o Max ganhar, então, bom, é isso aí, parabéns a ele e que venha o ano que vem."

"Não muda nada. Não muda a minha vida. Então, ele merecerá mais do que nós."

Piastri respondeu: "Não é algo que tenhamos discutido. Até eu saber o que se espera de mim, não tenho uma resposta definitiva."

"Já estive do outro lado da disputa pelo campeonato nas categorias de base e sei como é essa sensação, foi bem difícil. Chegar à final como o favorito entre nós três é bem diferente para mim."

"E acho que, depois do Catar, estou bastante confiante de que posso ter um bom desempenho. Obviamente, preciso que algumas coisas aconteçam neste fim de semana para sair campeão, mas vou me certificar de estar no lugar certo na hora certa e ver o que acontece."

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Bortoleto: "Venho 'pulando' de carros por três temporadas", então 2026 será "incrível"
Próximo artigo F1: Toyota expande parceria e vira patrocinadora principal da Haas

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Decisão do título, fim de uma era e mais: cinco coisas para ficar de olho no GP de Abu Dhabi de F1

Decisão do título, fim de uma era e mais: cinco coisas para ficar de olho no GP de Abu Dhabi de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Decisão do título, fim de uma era e mais: cinco coisas para ficar de olho no GP de Abu Dhabi de F1
F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário

F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário
F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

Últimas notícias

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros