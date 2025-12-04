F1: Norris diz que não quer pedir ajuda de Piastri para McLaren

Nesta quinta-feira acontece o dia de mídia do GP de Abu Dhabi, última etapa e decisão da Fórmula 1 de 2025. Na coletiva de imprensa, os três postulantes à máxima glória da categoria: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Um dos pontos mais debatidos durante a semana foram as possíveis ordens de equipe da McLaren para favorecer a um de seus pilotos durante a final de Yas Marina.

Da parte do líder do campeonato, Norris enfatizou que não houve esta conversa com a equipe. Vale lembrar que um terceiro lugar ao inglês basta para a conquista de seu primeiro título.

"Não, isso não foi discutido", disse Norris. E, honestamente, eu adoraria. Mas não pediria. Depende do Oscar se ele permitiria. Não acho que dependa necessariamente de mim."

"É o mesmo para o contrário: eu estaria disposto ou não? Pessoalmente, acho que sim, porque me sinto assim desde sempre, é o meu jeito. Mas não depende de mim e eu não vou pedir."

"Não quero pedir porque não acho que seja justo. Ao mesmo tempo, se for assim que terminar e o Max ganhar, então, bom, é isso aí, parabéns a ele e que venha o ano que vem."

"Não muda nada. Não muda a minha vida. Então, ele merecerá mais do que nós."

Piastri respondeu: "Não é algo que tenhamos discutido. Até eu saber o que se espera de mim, não tenho uma resposta definitiva."

"Já estive do outro lado da disputa pelo campeonato nas categorias de base e sei como é essa sensação, foi bem difícil. Chegar à final como o favorito entre nós três é bem diferente para mim."

"E acho que, depois do Catar, estou bastante confiante de que posso ter um bom desempenho. Obviamente, preciso que algumas coisas aconteçam neste fim de semana para sair campeão, mas vou me certificar de estar no lugar certo na hora certa e ver o que acontece."

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!