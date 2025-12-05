F1: Norris domina sexta-feira e Verstappen é P2! Acompanhe debate AO VIVO no Sexta Livre
Líder do campeonato foi o mais rápido nos dois treinos livres; Terceiro candidato ao título, Oscar Piastri é 11º
Watch: F1 AO VIVO: Tudo dos TREINOS LIVRES do GP de ABU DHABI, a GRANDE FINAL da temporada 2025 | ANÁLISE
