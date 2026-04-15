F1: Norris e Antonelli participam de teste da Pirelli em Nürburgring
Marca de pneus avaliou estrutura de diferentes compostos, já pensando em 2027
Os dois dias de testes em Nürburgring foram essenciais para a Pirelli avaliar a estrutura dos pneus, já pensando no próximo ano. O cancelamento do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, que deveria acontecer na próxima semana, devido aos conflitos no Oriente Médio, levou a marca italiana a rever seus planos.
É verdade que estamos apenas nos primeiros meses do ano, mas os testes nesta altura da temporada são fundamentais para a Pirelli. Aspectos vitais relacionados à estrutura e à carcaça começam a ser avaliados, tendo em vista a homologação, cuja data é fixada com vários meses de antecedência em relação às das composições.
Por isso, é fundamental continuar a acumular dados úteis para o desenvolvimento. O plano para o segundo dia de testes em Nürburgring seguiu exatamente nessa direção, onde foram testadas com a Mercedes e a McLaren algumas variantes dos pneus slick. Se ontem foram George Russell e Oscar Piastri a entrar na pista, hoje foi a vez de Andrea Kimi Antonelli, atual líder do campeonato mundial, e de Lando Norris assumirem o volante.
Lando Norris, McLaren
Foto: Pirelli
Os dois pilotos realizaram um programa intenso e estruturado, favorecidos por condições ambientais estáveis, com temperatura média do asfalto de 26 °C e cerca de 14 °C no ar. A primeira parte do trabalho foi dedicada às variantes de composição do C3, dando continuidade ao trabalho já iniciado pelos companheiros de equipe nos dias anteriores. Antonelli e Norris completaram várias sessões de oito voltas cada, a fim de obter uma comparação direta.
Nas últimas horas, o teste passou a se concentrar nos compostos mais macios. A Pirelli confiou a Antonelli o C4, enquanto na McLaren de Norris foi montado o C5, composto mais macio. Em termos de quilometragem, o balanço foi particularmente positivo: Norris completou 108 voltas, totalizando 556 quilômetros, enquanto Antonelli encerrou com 109 voltas, 561 quilômetros.
Os melhores tempos do dia foram 1min33s640 para o piloto da McLaren e 1min32s990 para o italiano da Mercedes. Somando todas as sessões, foram percorridos 2.106 quilômetros na pista de Eifel ao longo de dois dias, gerando um conjunto de dados valiosos para o desenvolvimento dos pneus de 2026.
O programa da Pirelli continuará em meados de maio em Magny-Cours, na França, com dois dias dedicados aos pneus de chuva. Os pneus slick, por sua vez, voltarão à pista em Barcelona, logo após o fim de semana do GP, para dar continuidade ao programa de desenvolvimento em uma das pistas mais representativas e completas do calendário.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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