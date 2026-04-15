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F1: Norris e Antonelli participam de teste da Pirelli em Nürburgring

Marca de pneus avaliou estrutura de diferentes compostos, já pensando em 2027

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Os dois dias de testes em Nürburgring foram essenciais para a Pirelli avaliar a estrutura dos pneus, já pensando no próximo ano. O cancelamento do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, que deveria acontecer na próxima semana, devido aos conflitos no Oriente Médio, levou a marca italiana a rever seus planos.

Leia também:

É verdade que estamos apenas nos primeiros meses do ano, mas os testes nesta altura da temporada são fundamentais para a Pirelli. Aspectos vitais relacionados à estrutura e à carcaça começam a ser avaliados, tendo em vista a homologação, cuja data é fixada com vários meses de antecedência em relação às das composições.

Por isso, é fundamental continuar a acumular dados úteis para o desenvolvimento. O plano para o segundo dia de testes em Nürburgring seguiu exatamente nessa direção, onde foram testadas com a Mercedes e a McLaren algumas variantes dos pneus slick. Se ontem foram George Russell e Oscar Piastri a entrar na pista, hoje foi a vez de Andrea Kimi Antonelli, atual líder do campeonato mundial, e de Lando Norris assumirem o volante.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto: Pirelli

Os dois pilotos realizaram um programa intenso e estruturado, favorecidos por condições ambientais estáveis, com temperatura média do asfalto de 26 °C e cerca de 14 °C no ar. A primeira parte do trabalho foi dedicada às variantes de composição do C3, dando continuidade ao trabalho já iniciado pelos companheiros de equipe nos dias anteriores.  Antonelli e Norris completaram várias sessões de oito voltas cada, a fim de obter uma comparação direta.

Nas últimas horas, o teste passou a se concentrar nos compostos mais macios. A Pirelli confiou a Antonelli o C4, enquanto na McLaren de Norris foi montado o C5, composto mais macio. Em termos de quilometragem, o balanço foi particularmente positivo: Norris completou 108 voltas, totalizando 556 quilômetros, enquanto Antonelli encerrou com 109 voltas, 561 quilômetros.

Os melhores tempos do dia foram 1min33s640 para o piloto da McLaren e 1min32s990 para o italiano da Mercedes. Somando todas as sessões, foram percorridos 2.106 quilômetros na pista de Eifel ao longo de dois dias, gerando um conjunto de dados valiosos para o desenvolvimento dos pneus de 2026.

O programa da Pirelli continuará em meados de maio em Magny-Cours, na França, com dois dias dedicados aos pneus de chuva. Os pneus slick, por sua vez, voltarão à pista em Barcelona, logo após o fim de semana do GP, para dar continuidade ao programa de desenvolvimento em uma das pistas mais representativas e completas do calendário.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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