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Britânico teria dito que "ficaria feliz em responder", mas teria recebido ordens expressas para não fazê-lo

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

No início da semana, Lando Norris recebeu o Prêmio Laureus, sendo o nome escolhido na categoria Breakthrough of the Year (Destaque do Ano) depois de conquistar seu primeiro título na Fórmula 1 em 2025.

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O piloto foi entrevistado pelo The Guardian após a conquista e comentou sobre diversos assuntos, inclusive falando sobre o desafio de 2025: ter virado o jogo com um déficit de 35 pontos para o companheiro de equipe faltando apenas cinco corridas para o fim da temporada e sua superação mental e pessoal.

O jornalista Donald McRae destaca que o piloto foi muito articulado durante toda a conversa, dando detalhes e respondendo a todas as perguntas. No entanto, a situação mudou faltando 10 minutos para o fim do tempo combinado previamente com a assessoria de Norris.

No texto, McRae revela que foi contatado anteriormente pela equipe que gerencia a carreira do piloto e foi informado de que não estava liberado para perguntar sobre sua amizade ou rivalidade com Max Verstappen e George Russell ou sobre o regulamento de 2026.

O jornalista tentou argumentar sobre a importância de tais assuntos para a conversa, tentando rejeitar a intervenção da assessoria, mas acabou cedendo para não perder a entrevista.

Lando Norris, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ele deixou as perguntas 'polêmicas' para o fim da conversa, naqueles dez minutos em que tudo mudou. 

"O empresário de Norris não estava presente, mas um telefone havia sido colocado sobre a mesa. Sua voz, sem corpo, repentinamente crepita no aparelho e enfatiza que não se pode fazer perguntas sobre o assunto; sua única intervenção durante a entrevista", escreveu o jornalista.

McRae tentou convencer, então, o piloto sobre a importância das perguntas, mas Norris teria sorrido, com certo nervosismo, antes de dizer: "Eu não sou o chefe". O piloto inclusive disse que "ficaria feliz" em respondê-lo, mas tinha recebido ordens diretas para não fazê-lo.

Nesse mesmo momento, um representante mais jovem da assessoria interferiu e colocou fim à entrevista, dizendo que o tempo tinha acabado, mesmo que o acordo anterior previsse mais 10 minutos.

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