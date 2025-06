Todas as equipes da Fórmula 1 precisarão ceder seus dois carros em quatro sessões diferentes para seus rookies concluírem um Treino Livre. Para o GP da Áustria, a McLaren e a Ferrari irão ceder os carros de Lando Norris e Charles Leclerc, respectivamente, para Alex Dunne e Dino Beganovic.

"É uma oportunidade incrível poder pilotar durante no TL1 no GP da Áustria. Estou ansioso para dar algumas voltas com o MCL39 e ajudar a equipe com a preparação para o fim de semana", disse Dunne sobre a oportunidade.

"Tenho me preparado bem para as sessões, participando dos testes de carros anteriores com o MCL60 e passando um tempo no simulador, o que tem sido uma experiência de aprendizado fantástica. É um grande passo no meu desenvolvimento com o Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren, e estou muito animado para me juntar à equipe na pista".

Importante lembrar que a McLaren já confirmou que Pato O'Ward estará no TL1 do GP do México, então, agora, restam decidir os outros dois treinos restantes.

No caso da Mercedes, Racing Bulls e Sauber, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto já concluíram duas das quatro exigidas, agora apenas seus companheiros de equipe precisarão fazer o mesmo. Isso acontece porque os três novatos ainda não haviam cumprido duas corridas na F1 e, portanto, eram considerados rookies.

Até o momento, Mercedes já cumpriu três sessões, uma delas com Frederic Vesti no GP do Bahrein, Alpine, Haas, Williams, Sauber e Racing Bulls duas, Aston Martin, Ferrari, Red Bull uma.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!