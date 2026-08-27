F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

Os testes focados no desenvolvimento dos três compostos mais duros da gama da Pirelli para a temporada de 2027 da Fórmula 1 continuaram nesta quinta-feira (27) em Mugello. Lando Norris, da McLaren, Ayumu Iwasa, da Red Bull, e Nico Hülkenberg, da Audi, foram para a pista.

Iwasa foi o único a testar as três opções, concentrando-se principalmente no C1 e no C2 antes de, à tarde, avaliar o C3. Já Norris dedicou todo o dia ao C2, identificando, durante a tarde, as soluções mais promissoras entre os protótipos avaliados pela manhã. Enquanto isso, Hülkenberg dividiu o dia entre testes com o C2 e o C3.

O piloto da Audi completou um total de 121 voltas, percorrendo 635 quilômetros, registrando como melhor tempo 1min24s012. Norris percorreu 603 quilômetros em 115 voltas, com uma volta mais rápida de 1min21s899, e o campeão da Super Formula completou 117 voltas, totalizando 614 quilômetros, marcando 1min23s414.

Ao longo dos dois dias de testes em Mugello, que também contaram com Oscar Piastri e Liam Lawson na quarta-feira, foram percorridos 2.948 quilômetros no total. Hoje, a temperatura da pista atingiu um pico de 52°C.

O próximo teste dedicado ao desenvolvimento dos compostos para pista seca está programado para acontecer em Ímola, nos dias 15 e 16 de setembro, com a participação da Scuderia Ferrari e da Visa Cash App RB.

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