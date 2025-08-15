Todas as categorias

Edição

Brasil
Fórmula 1 GP da Hungria

F1 - Norris é otimista com disputa pelo título de 2025: 'Me sinto mais preparado'

Disputa está acirrada entre os pilotos da McLaren e parece improvável que o campeonato escape de Woking

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris começou a temporada de 2025 vencendo a primeira corrida na Austrália e assumiu a liderança do campeonato da Fórmula 1. Desde então, mesmo com escorregadas e erros, o piloto conseguiu se manter em segundo colocado, com apenas nove pontos de diferença para Oscar Piastri.

Leia também:

Após vencer três das últimas quatro corridas, o britânico insiste que está "pronto para enfrentar mais desafios", pois a experiência ao longo de 2024 o deixo "mais preparado para qualquer situação".

É improvável que a disputa pelo título saia das mãos da McLaren, Max Verstappen, que é o terceiro colocado, está 88 pontos atrás de Norris. Uma mudança muito grande teria que acontecer na garagem da equipe de Woking e os outros carros teriam que dar a volta muito por cima para o cenário mudar, algo que parece quase impossível, uma vez que as equipes já se viraram ara o desenvolvimento do chassi de 2026.

Em 2025, Norris completa sua sétima temporada na F1 com a McLaren e acredita que esses anos trouxeram muita experiência para lutar pelo título. O britânico também defende que está mais preparado do que estava no ano passado.

"Nada faz com que minha vida seja diferente, é apenas sua preparação para este momento, para esta batalha", explicou Norris à RACER. "Do ponto de vista da corrida, aprendi muitas coisas. De modo geral, tenho mais experiência".

"O que vem com a experiência é apenas lidar com mais situações, passar por mais coisas, entender melhor a sua equipe, e eles o entenderem melhor. Então, naturalmente, você está mais preparado para qualquer situação".

"Você está mais preparado, mas a segunda parte é ser um piloto melhor, além disso. Você consegue pilotar o carro mais rápido? Você pode economizar os pneus de uma maneira melhor? Normalmente, essas são as coisas mais difíceis, eu diria. Mas também, especialmente para Oscar, em seu terceiro ano na F1, muito disso vem com a experiência".

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Acho que vou dizer isso em todas as entrevistas que fizer, provavelmente a partir de agora - talvez nunca -, mas agora me sinto mais como o piloto mais completo que já fui. Sinto que estou pronto para enfrentar mais desafios e todas essas coisas".

"Mas isso não torna as coisas necessariamente mais fáceis. Você ainda está competindo com os melhores pilotos do mundo, que podem pilotar o carro tão rápido quanto você. Portanto, isso não torna as coisas mais fáceis, mas você está mais preparado. E acho que, às vezes, isso permite que você mostre mais do seu potencial".

Piastri ainda tem uma vitória a mais que Norris na atual temporada, mas o australiano vem de uma sequência de fins de semana que terminaram em grande frustração -- vale destacar a perda da vitória na Sprint da Bélgica, o erro e punição que lhe custou a vitória no GP da Grã-Bretanha e a escolha de estratégia errada na Hungria.

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

Lydia Mee Fórmula 1 Lando Norris McLaren
