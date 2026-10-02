F1: Norris e Piastri apontam McLaren aquém das rivais na Malásia

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“A Red Bull andou forte e acho que a Mercedes também esteve bem em momentos. Claro, a Ferrari também estava... Talvez estejamos um passinho atrás", avaliou Piastri

Redação Motorsport.com
Editado:

A dupla da McLaren na Fórmula 1, Lando Norris e Oscar Piastri, vê a equipe um pouco aquém da concorrência após o primeiro dia de atividades de pista do GP do Bahrein na Malásia.

Norris foi terceiro no segundo treino livre, após ficar em 12º na sessão prática inaugural, enquanto Piastri terminou em sexto no TL2, depois de ser o 11º no TL1 em Sepang, nesta sexta-feira.

O editor recomenda:

No encerramento do dia malaio, Lando afirmou o seguinte: "Foi bom completar as primeiras voltas neste circuito; é uma pista divertida e um desafio interessante em termos de traçado e asfalto. Estamos enfrentando mais dificuldades do que gostaríamos, mas fizemos alguns progressos para o segundo treino livre". 

"Ainda temos bastante coisa para resolver se quisermos ser competitivos, mas vamos analisar os dados e ver o que podemos fazer para o terceiro treino livre e para a classificação", afirmou o britânico, atual campeão mundial da F1.

Já seu companheiro australiano disse o seguinte: "Com certeza, fomos melhores no TL2 do que no TL1. Sofremos bastante no primeiro, para falar a verdade, mas as coisas pareceram um pouco mais positivas depois. Óbvio que foi uma sessão meio interessante, porque todo mundo estava esperando chuva e no fim não veio”.

“Acho que as escolhas de pneus e coisas desse tipo foram um pouco diferentes do normal, mas nós parecermos razoáveis. Não sei muito bem como vai ser o ritmo nos stints longos, mas foi uma primeira experiência interessante”, completou Piastri.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 5h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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