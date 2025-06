F1: Norris e Piastri enfrentam a "pior sexta-feira" de 2025 no Canadá

Lando Norris lamentou a "pior sexta-feira" da McLaren na temporada, depois que ele e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, ficaram abaixo do esperado nos treinos livres do GP do Canadá de Fórmula 1.

Equipe dominante durante grande parte do ano, Norris foi o sétimo mais rápido na sessão da manhã antes de registrar o segundo melhor tempo no TL2, enquanto o líder do campeonato, Piastri, terminou em 14º e sexto, respectivamente.

Mercedes, Red Bull e Williams tiveram desempenhos fortes durante todo o primeiro dia em Montreal.

Norris espera ver melhoras, tendo enfrentado dificuldades até agora neste fim de semana: "Um pouco abaixo do ritmo em comparação com alguns dos outros, e talvez não parecesse no final, mas é difícil conseguir completar uma volta e ser consistente. Fiz uma boa volta em toda a sessão, então, sim, temos trabalho a fazer.”

"A pista é difícil, mas definitivamente foi a nossa pior sexta-feira do ano, eu diria, até agora." Talvez não seja o pior em termos de ritmo, mas é o mais difícil de acertar e o mais complicado. Então, sim, não estamos a quilômetros de distância, só precisamos facilitar um pouco a pilotagem.”

As preocupações surgem apesar de a McLaren ser uma das poucas equipes a trazer atualizações para Montreal. Inicialmente, a equipe havia testado sua asa de baixa flexibilidade em Ímola, notando pouca mudança de desempenho antes de sua estreia completa em Barcelona. Depois disso, a equipe atualizou ainda mais sua asa dianteira para o Canadá, a fim de melhorar sua janela operacional.

Nas notas técnicas oficiais pré-evento da FIA, a McLaren afirma ter trazido "uma geometria de asa dianteira revisada, visando melhorar o desempenho aerodinâmico em uma ampla gama de atitudes, por meio de um redesenho dos elementos principais, bem como a introdução de 'caudas de sereia' na placa final da asa dianteira".

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Após a sessão de testes de sexta-feira, no entanto, Norris sugeriu que a McLaren poderia voltar atrás e se afastar de seu pacote mais recente.

"Isso ainda é algo que vamos discutir agora", respondeu ele, quando questionado se as novas peças seriam mantidas no carro.

"[Parece] bem parecido, honestamente, mas acho difícil dizer apenas com base em uma pista. Acho que é preciso ir a muitas outras, especialmente aqui. É bastante singular, com a quantidade de ondulações, zebras e baixa aderência que temos.”

"Então, sim, é um pouco cedo para dizer, mas tudo visa mover o carro na direção certa e me dar mais sensibilidade, o que é bom. Mas, sim, eu diria que é um dia complicado, provavelmente um dos mais complicados que tivemos este ano.

"Acho que ainda estamos em uma boa posição. É que está apertado, como você sabe, todas as equipes estão lá em cima. A Mercedes agora parece muito, muito rápida, assim como foi no ano passado aqui. Eles foram facilmente os melhores no ano passado, então esperamos que sejam rápidos. Eles provaram isso hoje, mas estou reclamando que não estou em primeiro, na verdade, mas ainda estamos por aí."

“É só tentar simplificar um pouco as coisas, tentar tornar o carro um pouco mais fácil de pilotar e chegaremos lá. No momento, eu não diria que somos os mais rápidos, mas nunca se sabe.”

Piastri também admitiu que tinha sido um dia difícil, mas não estava disposto a entrar em pânico com o desempenho ainda.

“Definitivamente terminou melhor do que começou”, disse ele sobre sua própria experiência de sexta-feira.

“Mas acho que ainda há algumas melhorias a serem feitas. Foi um dia um pouco complicado, só tentando encontrar a janela certa com o carro. Acho que estamos chegando lá, mas ainda precisamos encontrar um pouco mais.

“Acho que as novas peças fizeram o que esperávamos, mas espero que possamos encontrar um pouco mais. Acho que demos um bom passo do TL1 para o TL2 e só precisamos tentar dar o mesmo passo novamente. Sem alarmes, apenas tentando colocar o carro em uma janela melhor e me colocar em uma janela melhor.”

