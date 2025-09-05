No último fim de semana da Fórmula 1, no GP da Holanda, Lando Norris não teve um resultado positivo depois de seu carro apagar nas últimas voltas da corrida, fazendo com que ele perdesse o segundo lugar e permitindo que Oscar Piastri abrisse 34 pontos de vantagem sobre o britânico.

O problema no carro de Norris foi atribuído ao chassi, tirando qualquer culpa por parte da Mercedes (fornecedora oficial de motores da McLaren). Isso é uma notícia positiva para o britânico e para Piastri, já que ambos fizeram todas as trocas de unidade de potência permitidas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e uma nova mudança geraria punição.

A McLaren explicou que o 'apagão' no carro de Norris foi uma resposta de segurança por conta de um vazamento de óleo. Para evitar maiores danos, a unidade de potência desligou.

Para o GP de Monza, a McLaren, então, decidiu seguir o plano normal e fazer uma troca de motor. No entanto, consegue evitar qualquer punição ao colocar unidades que já foram usadas anteriormente, mas ainda estão em boas condições e devem trazer mais potência para o carro na Itália. A decisão permite que a equipe evite maiores problemas e 'dribla' uma punição.

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

F1 'à venda', STROLL CONTRARIA REGI LEME, Max fluente em português, BORTOLETO CONFIANTE, Sainz e cia

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!