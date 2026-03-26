Os atuais campeões do mundo não começaram a temporada 2026 da Fórmula 1 como desejado, já que em termos de desempenho parecem estar um passo atrás de Mercedes e Ferrari, enquanto em relação à confiabilidade também não estão muito bem resolvidos, depois de ver os dois MCL40 parados nos boxes por diferentes problemas na bateria antes da largada do último GP da China.

No entanto, tanto Lando Norris como Oscar Piastri confiam na recuperação da sua equipe, já que "o carro tem muito potencial", como disse o britânico antes do GP do Japão.

"Não estamos onde queremos estar, mas como equipe sabemos do que somos capazes. Este é o momento ideal para mostrar a todos de que fibra somos feitos".

"Também não é que estamos mal neste momento. Atualmente somos a terceira equipe do grid, mas, claro, preferimos estar em primeiro do que em terceiro. Por isso estamos trabalhando duro na fábrica e já começamos a ver progresso. Algumas coisas levam algum tempo para melhorar. O objetivo é voltar ao topo".

A confiança de Norris não surge do nada, já que ele relembra a temporada 2024: "Estávamos a mais de 150 pontos de distância e ganhamos o mundial de construtores".

"Veremos até onde podemos recuperar, mas temos confiança. Ganhamos os dois últimos títulos de construtores e no ano passado também fomos capazes de ganhar o de pilotos porque construímos o melhor carro do grid".

"E tenho certeza de que podemos fazer isso este ano também. Só vai levar algum tempo", concluiu Norris.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri concordou com tudo e revelou que já estão começando a entender a razão pela qual não podem lutar pelas vitórias neste momento.

"Certamente, não é um desastre total. Estamos onde queremos estar? Não. Mas acho que estamos entendendo o tempo todo como podemos melhorar em muitas áreas e acho que isso é o mais importante. Não é apenas uma coisa, são várias áreas diferentes e os resultados se acumulam rapidamente".

O piloto australiano da Fórmula 1 espera que a pausa de abril, causada pelos cancelamentos do GP do Bahrein e da Arábia Saudita, seja uma boa oportunidade para que a McLaren tente recuperar terreno.

"Acho que isso dá a todos mais tempo para se desenvolverem, para entenderem as coisas e, sim, obviamente, neste momento estamos sem voltas e dados para analisar, o que é uma pena".

"Mas acho que, mesmo assim, temos boas ideias sobre como queremos melhorar em muitos aspetos, para onde queremos ir com o monoposto, onde precisamos de melhorar no nosso trabalho com a Mercedes e todo tipo de coisa".

"Por isso, sim, acho que isso dará a todos um pouco mais de tempo para entender tudo e espero que possamos sair dessa pausa um pouco mais rápidos", acrescentou.

Piastri, portanto, mantém intacta a sua confiança na equipe papaia: "Temos o otimismo de que podemos melhorar no futuro e acho que temos provas disso, porque já fizemos isso no passado".

"Obviamente vai levar tempo, mas acho que todos temos a certeza de que podemos alcançar esse objetivo e acho que todos ainda nos lembramos do sabor do sucesso e queremos voltar a conquistá-lo o mais rápido possível".

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