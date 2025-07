Com Lando Norris e Oscar Piastri dominando a temporada de 2025 da Fórmula 1, o CEO da McLaren, Zak Brown, insiste que eles têm liberdade para continuarem brigando intensamente pelo título, e defende que isso não afetará o relacionamento da dupla.

Brown tem todo o direito de se sentir satisfeito neste momento. A McLaren não somente tem um carro que está dominando a temporada, mas também dois pilotos comprometidos com o projeto a longo prazo.

Enquanto as rivais Mercedes e Red Bull dominam as conversas públicas sobre o futuro de George Russell e Max Verstappen, Brown pode acompanhar tudo de lado, sabendo que Piastri e Norris têm contratos longos com a equipe - ele até mesmo defendeu que a dupla tem tudo para permanecerem amigos, apesar de uma batalha frente a frente pela liderança na pista e, com toda a razão, pelo título de pilotos de 2025.

Brown viu Norris bater na traseira de Piastri nas últimas voltas do GP do Canadá, onde a McLaren perdeu o pódio pela primeira vez este ano, enquanto a dupla foi liberada para lutar pela liderança durante uma exibição dominante no GP da Áustria - embora Piastri tenha sido advertido contra um mergulho tardio depois de travar e quase atingir seu companheiro na Curva 4.

A McLaren introduziu suas famosas "Regras Papaia" na última temporada, quando Norris, vencedor no Red Bull Ring, estava lutando com Max Verstappen pelo título - com os regulamentos autoimpostos ainda permitindo que seus pilotos disputassem entre si, a menos que isso fosse prejudicial para a equipe.

Perguntado se sua atual liderança de 207 pontos no campeonato de construtores afeta as regras de disputa dos pilotos da McLaren, Brown respondeu: "Não. As regras são as mesmas. Façam corridas duras, limpas e tentem conseguir o máximo de pontos para a equipe. Depois, cabe a eles decidir quem está na frente de quem".

"Foi muito emocionante [a luta na Áustria]. Foi uma ótima corrida. Eles correram um contra o outro com muita força, de forma muito limpa. Acho que era isso que todos estavam esperando para ver - finalmente, aquela batalha épica".

"É claro que, sempre que você tem seus dois carros próximos um do outro, é um pouco complicado, mas achei que eles fizeram um ótimo trabalho, foi uma ótima corrida e foi bom ver".

As lutas pelo título ao longo dos anos fizeram com que amigos e companheiros de equipe se tornassem rivais ferrenhos, mas Norris e Piastri são diferentes - de acordo com Brown.

"Acho que a relação que eles têm é fantástica. Dedicamos muito tempo e esforço para construir nossa equipe e ter uma química dentro da equipe, e isso começa com os pilotos", disse ele. "Acho que você viu como eles lidaram com o Canadá, como se comportaram, e não vejo razão para que não possam ter uma grande batalha até o fim. Que vença o melhor, e tenho certeza de que eles se cumprimentarão e darão os parabéns um ao outro".

"Obviamente, ambos querem vencer, mas não vejo razão para que, conhecendo as personalidades e a maneira como correm, não possam continuar sendo ótimos companheiros de equipe".

Brown falanva durante uma coletiva no GrP da Grã-Bretanha na sexta-feira, onde Norris estabeleceu o ritmo no TL2, enquanto estava sentado ao lado do chefe da equipe Red Bull, Christian Horner.

Enquanto Horner se esquivava de várias perguntas sobre o futuro de Verstappen e a possibilidade de substituir o holandês por Russell, Brown assistia do mesmo sofá compartilhado - e quando perguntado sobre sua própria dupla, acrescentou: "Nossos pilotos não vão a lugar algum. Eles estão muito felizes, nós estamos muito felizes, então não há necessidade de olhar para nenhum outro piloto no grid".

Talvez com um pouco de inveja, quando perguntado se ele tinha um "Plano B" caso Verstappen saísse, Horner brincou: "Oscar Piastri". Isso trouxe um sorriso ao rosto de Brown e, no momento, o americano certamente pode se dar ao luxo de um sorriso largo.

