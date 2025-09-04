Lando Norris passou uma impressão extremamente tranquila ao falar durante o dia de mídia do GP da Itália de Fórmula 1, o que teria sido curioso se não fosse pela sua contenção igualmente notável após o duro golpe da semana passada em Zandvoort.

Com a diferença para Oscar Piastri tendo aumentado para 34 pontos depois que um tubo de óleo do motor de sua McLaren quebrou - um problema da equipe e não da Mercedes, fornecedora do motor -, Norris terá muito trabalho para superar seu companheiro de equipe, que também teve uma ligeira vantagem sobre ele nos últimos quatro finais de semana de corrida.

Norris poderia ter sido perdoado por uma reação emocional ao seu decepcionante abandono mas, quatro dias depois, ele explicou por que escolheu o caminho 'pragmático': "É claro que é frustrante, mas, ao mesmo tempo, o motivo faz com que seja muito fácil simplesmente seguir em frente. Se fosse algo que eu tivesse feito, provavelmente ainda estaria me lamentando ou ainda estaria muito abatido".

"Mas acho que o fato de não ter nada a ver comigo facilitou bastante a decisão: 'Bem, a vida é assim mesmo. O que posso fazer?' Portanto, para mim, é surpreendentemente fácil deixar isso para trás e olhar para o fim de semana. É por isso que estou animado", continuou.

Minutos antes, Piastri também demonstrou pouco entusiasmo com a diferença de que passou a usufruir que, no geral, é merecida, mas ainda é maior do que deveria: "Honestamente, [isso muda] muito pouco. Em um dos meus campeonatos, tive uma diferença muito maior do que essa e ela foi praticamente eliminada antes da rodada final", disse ele.

"Portanto, tenho experiência pessoal de que essa não é uma diferença confortável. Ainda é muito cedo para fazer cálculos e se contentar com posições que não sejam a primeira, portanto, a abordagem ainda é exatamente a mesma. Isso não mudará até que a diferença seja significativamente maior ou o número de corridas seja significativamente menor", adicionou.

Lando Norris e Oscar Piastri travaram uma batalha curiosamente amigável pelo título até agora. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O que mais Norris pode fazer?

Depois de Zandvoort, Norris prometeu "ir em frente" mas, a não ser que ele tire Piastri da pista, o que não é de seu feitio, não parece haver muito que Norris possa fazer diferente. Então, em que áreas ele poderia ser mais agressivo?

"Quero dizer, não posso necessariamente", respondeu Norris quando questionado pelo Motorsport.com. "Não do ponto de vista da corrida. Preciso estar mais no topo na classificação. Estar um pouco mais atento e afiado com várias coisas aqui e ali na corrida, decisões, estratégia. Não posso fazer muito mais porque sinto que já estou fazendo tudo o que posso, então não é como se isso fosse um gatilho e agora eu pudesse começar a fazer mais de repente".

"Estou muito feliz com muitos dos meus desempenhos, estamos falando apenas de margens muito pequenas aqui e ali que podem fazer grandes diferenças. Portanto, estou feliz, sei que tenho que melhorar as coisas, estou trabalhando nelas e isso é tudo que posso continuar fazendo por enquanto", disse.

Recentemente, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, sugeriu que a McLaren deveria deixar seus dois pilotos se enfrentarem e correrem como acharem melhor. Porém, Piastri também não está prevendo uma corrida mais agressiva de Norris, flertando com os limites das 'regras papaia'.

"Acho que não. Ele certamente não está fora de combate", opinou. "Sim, é um pouco mais difícil agora, mas não espero que muita coisa mude. Acho que vamos correr um contra o outro da mesma maneira. Acho que a quantidade de riscos será a mesma. Os dois estão tentando pilotar o mais rápido que pudermos. Não é como se estivéssemos retendo algo desse lado das coisas".

Foto de: Erik Junius

"Que vença o melhor piloto"

Com nove corridas pela frente, não é como se Norris estivesse correndo contra o tempo ainda. Mas o que está contando contra ele é o domínio da McLaren, que lhe deu a chance de conquistar o título desde o início.



Porém, mesmo que Norris encontre uma vantagem sobre Piastri na maioria das vezes, a vantagem da McLaren é tamanha que é improvável que seu companheiro de equipe termine várias posições atrás dele.



"Certamente facilitaria minha vida se houvesse mais alguns pilotos no meio de vez em quando", disse ele, reconhecendo a ironia que sustenta suas esperanças. "O problema é que somos tão dominantes como equipe que isso quase torna minha vida mais difícil, então essa é realmente a parte mais frustrante de tudo isso".



Mas o britânico ainda acha que pode fazer o trabalho sem que Piastri sofra um problema grave. "Ainda posso vencer o campeonato sem que nada aconteça e é assim que quero fazer", acrescentou ele, sem desejar mal ao rival. "Porque, no final, se ele fez um trabalho melhor, eu dou crédito a ele e digo que ele fez um trabalho melhor. É assim que eu sou. Não desejo isso [a ele]".

