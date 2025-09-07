F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe
McLaren ordenou troca de posições após Lando Norris ter parada lenta, o que não agradou o público e gerou gargalhadas de Verstappen
Lando Norris pode ficar feliz com o P2 no GP da Itália, já que diminuiu a diferença de pontos contra o líder e companheiro de equipe Oscar Piastri. Todavia, os fãs em Monza não gostaram de ver Norris ganhando a posição no rádio e vaiaram o inglês enquanto ele caminhava em direção ao pódio.
Norris manteve o P2 até o momento de fazer a sua parada nos boxes. Porém, uma falha na parafusadeira fez o pit do inglês demorar quase 6 segundos, levando Piastri a ganhar (sem querer) a posição do colega de equipe no undercut.
Após o incidente, a McLaren ordenou uma troca de posições entre os pilotos. A decisão da equipe está gerando um enorme debate entre fãs e jornalistas. Pelo menos em Monza, se a voz do povo é mesmo a voz de Deus, o povo não gostou da disputa de posições via rádio e vaiou Norris.
Além do público e jornalistas, quem também comentou sobre a situação foi Max Verstappen. O engenheiro do holandês avisou no rádio que houve troca de posição entre as McLarens. Rindo, Verstappen perguntou se isso aconteceu por que eles fizeram uma parada lenta.
Na entrevista pós-corrida, Norris mostrou que está feliz com o P2. O piloto reconheceu que o ritmo de Verstappen era o melhor no fim de semana e que a posição era o melhor resultado para esse GP da Itália.
TELEMETRIA com RICO PENTEADO: O que esperar para o GP da ITÁLIA de F1, em MONZA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários