Fórmula 1 GP da Itália

F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe

McLaren ordenou troca de posições após Lando Norris ter parada lenta, o que não agradou o público e gerou gargalhadas de Verstappen

Felipe Freitas
Editado:

Lando Norris pode ficar feliz com o P2 no GP da Itália, já que diminuiu a diferença de pontos contra o líder e companheiro de equipe Oscar Piastri. Todavia, os fãs em Monza não gostaram de ver Norris ganhando a posição no rádio e vaiaram o inglês enquanto ele caminhava em direção ao pódio.

Leia também:

Norris manteve o P2 até o momento de fazer a sua parada nos boxes. Porém, uma falha na parafusadeira fez o pit do inglês demorar quase 6 segundos, levando Piastri a ganhar (sem querer) a posição do colega de equipe no undercut.

Após o incidente, a McLaren ordenou uma troca de posições entre os pilotos. A decisão da equipe está gerando um enorme debate entre fãs e jornalistas. Pelo menos em Monza, se a voz do povo é mesmo a voz de Deus, o povo não gostou da disputa de posições via rádio e vaiou Norris.

 

Além do público e jornalistas, quem também comentou sobre a situação foi Max Verstappen. O engenheiro do holandês avisou no rádio que houve troca de posição entre as McLarens. Rindo, Verstappen perguntou se isso aconteceu por que eles fizeram uma parada lenta.

Na entrevista pós-corrida, Norris mostrou que está feliz com o P2. O piloto reconheceu que o ritmo de Verstappen era o melhor no fim de semana e que a posição era o melhor resultado para esse GP da Itália.

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: O que esperar para o GP da ITÁLIA de F1, em MONZA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

