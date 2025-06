Após nove corridas da temporada da Fórmula 1, Lando Norris está 10 pontos atrás de Oscar Piastri na classificação. A diferença não é grande e ainda faltam 15 corridas, dando a chance do britânico reagir e reconquistar a liderança. No entanto, enquanto o australiano já soma cinco vitórias, Norris tem apenas duas.

O grande ponto fraco de Norris em 2025 tem sido aos sábados, durante a classificação. Se compararmos todas as sessões do britânico, ele ainda mostra um ritmo de corrida forte e levemente melhor do que o de Piastri.

O britânico começou a temporada vencendo na Austrália, logo depois do companheiro de equipe cometer erros que lhe custaram o pódio. No entanto, no Bahrein, a situação mudou quando Norris largou em sexto e bateu no Q3 do GP da Arábia Saudita, enquanto Piastri vencia as duas corridas, abrindo uma vantagem de 22 pontos.

Em questões de classificação, Piastri está vencendo até o momento, 5 a 4, mas a diferença média de tempo entre os dois não passa de 0s095.

Lando Norris, McLaren Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Em 2024, Norris foi claramente superior ao companheiro de equipe nas classificações e esse é um ponto que o britânico acredita que conseguirá reverter antes que seja tarde demais para pensar no título de 2025.

"Para ser bem honesto, os pontos que preciso melhorar são bastante óbvios e simples. Deixei claro onde tive dificuldades, especialmente nesta temporada, tive mais dificuldades do que nas temporadas anteriores. Minhas atuações aos sábados foram mais altas e baixas. Aos domingos, no geral, estou bastante satisfeito".

"É claro que houve corridas em que nem tudo correu perfeitamente. Quando olho para trás e vejo corridas como a de Miami, se eu tivesse a chance de fazer algumas coisas novamente, é claro que as faria de forma diferente. Mas, no geral, ainda estou muito feliz com os domingos, então agora só preciso fazer pequenos ajustes. E isso tem mais a ver com a posição em que comecei a corrida".

"É nisso que estou gastando mais tempo e esforço, porque a posição inicial determina se você ganha uma corrida ou não".

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!