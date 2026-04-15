Nesta terça-feira (15), a revista Time divulgou a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo e Lando Norris, campeão da temporada de 2025 da Fórmula 1, foi incluído.

O britânico, assim como Wagner Moura, Luciano Moreira e Mariângela Hungria, foi eleito depois de conquistar seu primeiro título na categoria principal do automobilismo.

Norris teve seu perfil escrito pela Paris Hilton, que o conheceu durante o GP de Miami de 2024. A empresária rasgou elogios ao piloto, destacando o "incrível talento" de Lando e como ele é "divertido e caloroso".

"Ele é obviamente incrivelmente talentoso, mas o que realmente o destaca é a sua gentileza, autenticidade e humildade. Mesmo com toda a pressão dos holofotes, ele se mantém com os pés no chão, o que é raro. Vê-lo se tornar campeão mundial em 2025 foi simplesmente incrível — tão merecido e um momento tão importante".

"Eu também já o vi interagindo com fãs em corridas, e é algo muito especial. Ele dedica um tempo para se conectar com todos e dá para perceber que isso realmente significa muito para ele. Ele é muito divertido, caloroso e acessível. Admiro o fato de ele estar inspirando tantas pessoas, mostrando que é possível trabalhar duro, chegar ao topo e ainda assim permanecer completamente fiel a si mesmo".

A última vez que um piloto foi mencionado na lista feita pela Time foi em 2024, com o nome de Max Verstappen.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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