Lando Norris reconheceu que sua batalha pelo título da Fórmula 1 em 2025 com o companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, será decidida por quem cometer menos erros, em vez de pelo desempenho absoluto.

Um resumo dos erros de Norris em 2025 não é animador. O britânico largou fora do grid no Bahrein e, de modo geral, teve dificuldades para ultrapassar os rivais no caminho para o terceiro lugar, depois disso, sofreu um acidente custoso na classificação na Arábia Saudita.

Ele teve um desempenho abaixo do esperado no Q3 em Miami e Ímola, e sentiu que cometeu muitos "pequenos erros" em sua última volta de classificação em Barcelona, cedendo a pole decisiva para a corrida ao companheiro de equipe.

A classificação em Montreal foi confusa mais uma vez e Norris largou em sétimo, antes de parecer o mais rápido dos dois McLarens na corrida, o que levou à sua malfadada colisão com Piastri na reta de chegada. O acidente encerrou a corrida do britânico e fez com que ele perdesse pelo menos 10 pontos no campeonato.

Além desse erro no final da corrida, que pode ser atribuído a uma avaliação de um espaço disponível, as falhas de Norris neste ano tiveram consequências relativamente limitadas. Seu pior resultado foi o quarto lugar na Arábia Saudita, recuperando-se do acidente na Q3 com um bom desempenho na corrida. Além disso, o britânico terminou no pódio em todas as outras ocasiões.

Mas a má notícia para Norris é que, na maioria das vezes, suas imperfeições deram ao companheiro de equipe uma vantagem, que Piastri já converteu em quatro poles e cinco vitórias, em comparação com as duas de Lando.

Alguns desses erros foram causados pelas dificuldades de Norris em se sentir confortável com o manuseio "entorpecido" do eixo dianteiro do MCL39 no limite, enquanto outros erros parecem ter sido relativamente não forçados.

Piastri também não tem sido impecável em um carro 2025 que, às vezes, tem sido realmente difícil de pilotar. O australiano perdeu potenciais poles no Japão, em Miami e em Mônaco com voltas imperfeitas no Q3, além de ter seguido Norris para fora da pista em uma corrida marcada por chuvas na Austrália - com consequências muito maiores do que as de Norris.

Mas, embora Norris e Piastri estejam trocando golpes de forma bastante equilibrada em termos de desempenho puro, Norris admitiu que a luta pelo título será decidida pelo número de erros cometidos e pela execução no fim de semana de corrida.

"Sim, com certeza. Tenho cometido mais erros e tenho ficado para trás, então acho que isso ficou claro", reconheceu Norris na Áustria, indo para o fim de semana atrás de Piastri por 22 pontos.

"Acho que a diferença entre nós é muito grande. Oscar certamente tem se sentido um pouco mais confortável do que eu nesta temporada, e é assim que as coisas são. E eu tive que tentar melhorar e me aprimorar mais do que no passado, simplesmente por causa de algumas lutas e dificuldades que tive com o carro este ano".

"Mas também é meu trabalho pilotar o carro que me for dado. Então, sim, tem sido difícil, e Oscar está fazendo um bom trabalho. Tem sido emocionante ver a proximidade e é bom para a equipe também, porque acho que isso abre outra etapa que poucas equipes têm. Mas, sim, no momento, é assim que eu provavelmente diria".

"Não são as conversas mais alegres"

Norris não deu muitos detalhes sobre as conversas pós-Canadá que teve com Andrea Stella e a equipe McLaren depois que ele bateu no companheiro de equipe, mas achou que o resultado deixará a equipe mais forte.

"Houve uma boa compreensão de tudo do meu lado e expliquei isso para a equipe. Acho que deixei claro desde o momento imediato que julguei mal e assumi a culpa por isso", disse ele. "É claro que não foram as conversas mais alegres, mas foram conversas que precisavam ser feitas, sem dúvida. Todos nós sabemos qual era a regra número um, que continua e sempre será".

"A confiança na honestidade que Oscar e eu temos um pelo outro é importante que continuemos assim, porque não queremos ter a queda que sabemos que muitas outras equipes tiveram no passado. Queremos disputar uma corrida justa, acirrada e no limite, e não repetir o que aconteceu da última vez".

"Muitas coisas saíram mais fortes do que eu diria que estavam antes do fim de semana, o que não era de se esperar, mas acho que é um bom resultado".

Norris admitiu que "demorou um pouco" para superar o acidente, mas insistiu que tinha virado a página. "Minha equipe é tudo para mim. As pessoas com quem eu cresci, as pessoas que me deram mais oportunidades na F1", disse ele.

"Portanto, foram dois dias difíceis, mas também acho que algo em que melhorei foi lidar com esses momentos e falar com Andrea, minha equipe ao meu redor, Zak [Brown], e tentar seguir em frente o mais rápido possível foi muito importante. Então, sim, cheguei a este fim de semana com isso no passado e [pronto para] ir novamente".

