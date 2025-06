F1: Norris espera melhora de desempenho com atualização na Áustria

A vitória de Lando Norris em Melbourne, primeira etapa do ano, parecia confirmar que o britânico era um dos favoritos ao título da Fórmula 1 em 2025. No entanto, com o passar do tempo, foi o companheiro de equipe, Oscar Piastri, quem cresceu no campeonato e atualmente lidera entre os pilotos. Agora, Norris conta com uma atualização da McLaren para ver se melhora seu desempenho.

Desde o início do ano, apesar dos bons resultados, Norris vinha reclamando do MCL39, explicando que o carro era 'difícil de pilotar' e que não se adequava 'ao seu estilo de pilotagem'. Os engenheiros do time de Woking não só escutaram como levaram a sério as falas do pilotos e propuseram uma modificação ao carro, a qual foi implementada no Canadá e será utilizada mais uma vez em Spielberg: um novo eixo dianteiro.

"A nova suspensão dianteira foi projetada para dar aos pilotos mais sensação. Mudamos pequenas coisas na geometria, nada dramático. As mudanças são mínimas e é difícil para os pilotos filtrar o efeito que elas têm", disse o chefe da McLaren, Andrea Stella. Em Montreal, apenas Norris decidiu utilizar a atualização, enquanto Piastri preferiu manter o design antigo. "Só será possível [medir o efeito da mudança] fazendo uma comparação consecutiva', complementou Stella.

A atualização está programada para a prova em Spielberg, que acontece neste fim de semana, e Norris espera que ela o ajude a recuperar a confiança no carro e melhore sua performance, especialmente após a batida no muro em Montreal, pela qual ele assumiu a culpa. Além disso, o conhecimento de uma suposta vantagem técnica sobre o companheiro de equipe (mesmo que, no Candá, tenha sido uma escolha de Piastri não utilizar a modificação), pode ser um impulso mental para o britânico de 25 anos.

