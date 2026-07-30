F1: Norris está "muito mais confiante" do que durante batalha pelo título de 2025, defende Stella

Para o chefe da McLaren, Andrea Stella, a superação dos momentos difíceis na primeira metade da temporada passada transformou Lando Norris em um piloto "muito mais confiante" e consciente de seus recursos. O britânico teve fins de semana complicados, mas terminou o ano tendo conquistado seu primeiro título na Fórmula 1.

Em 2026, a evolução e autoconfiança de Norris ficaram evidentes com a vitória no GP da Hungria no último fim de semana, a primeira da McLaren este ano. O triunfo em Hungaroring veio após atualizações no MCL40, que deram ao britânico o equipamento necessário para garantir a pole position e vencer de forma convincente.

Na disputa interna com o companheiro de equipe Oscar Piastri, o campeão de 2025 tem levado a melhor. Norris atualmente ocupa o quinto lugar na classificação entre pilotos, com 128 pontos, enquanto o australiano é sétimo, com 92.

"Sinto que estou fazendo um trabalho melhor este ano do que no ano passado", disse o britânico após a vitória em Budapeste. "Já venho fazendo isso há algum tempo. Mas isso não significa que você vai vencer as corridas. Mas quando tivemos o carro, eu provei exatamente isso".

“Eu poderia sair e vencer de forma muito convincente e fazer a pole com um bom carro. Então, estou fazendo um trabalho melhor, e isso se deve simplesmente ao trabalho [em] muitas áreas diferentes. Algumas fora da pista, com minha equipe, e algumas aqui também. Várias 'pequenas diferenças' se somam e você vê o resultado hoje", adicionou.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Andrea Stella também notou uma trajetória de crescimento nas performances de Norris, explicando acreditar que a chave para isso é a maneira como o britânico respondeu às dificuldades em 2025, quando precisou se aprofundar tanto técnica quanto mentalmente para adaptar seu estilo de pilotagem à McLaren da geração anterior.

"Fiquei bastante impressionado com Lando pela forma como ele reagiu ao primeiro terço da temporada do ano passado", disse Stella. "Houve altos e baixos, algumas dificuldades e também pontos claros de aprendizado para revisar e aprender, e ele abraçou o desafio. Trabalhou em si mesmo, [com] o grupo de engenheiros ao seu redor e todo o seu entorno; foi um ótimo trabalho de desenvolvimento do ponto de vista pessoal e de pilotagem".

"O que vemos hoje é apenas a continuação dessa trajetória. Lando está muito mais confiante e acho que ele está muito mais consciente das ferramentas que tem em mãos e de como usá-las", acrescentou.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Stella agora acredita que Piastri está passando por um processo semelhante enquanto tenta se entrosar com o carro de 2026. O australiano derrotou Norris pela última vez na classificação do GP de Mônaco, no início de junho, mas o britânico lidera a batalha interna por 11-4, incluindo classificações sprint.

"Vimos uma ótima trajetória de desenvolvimento para Lando e, honestamente, é o mesmo com Oscar também", acrescentou o italiano. "Piastri ainda está entrando em sintonia com esses carros de 2026, de baixa aderência, e há uma oportunidade para encontrar algum ritmo. Há um ótimo trabalho acontecendo entre Oscar, sua equipe de engenharia e seu time mais amplo, então acho que veremos um Oscar muito forte na segunda parte da temporada".

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!