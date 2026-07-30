F1: Norris está "muito mais confiante" do que durante batalha pelo título de 2025, defende Stella
Chefe da McLaren acredita que disputa do ano passado contribui para fortalecimento do britânico, que terminou como campeão mundial
Para o chefe da McLaren, Andrea Stella, a superação dos momentos difíceis na primeira metade da temporada passada transformou Lando Norris em um piloto "muito mais confiante" e consciente de seus recursos. O britânico teve fins de semana complicados, mas terminou o ano tendo conquistado seu primeiro título na Fórmula 1.
Em 2026, a evolução e autoconfiança de Norris ficaram evidentes com a vitória no GP da Hungria no último fim de semana, a primeira da McLaren este ano. O triunfo em Hungaroring veio após atualizações no MCL40, que deram ao britânico o equipamento necessário para garantir a pole position e vencer de forma convincente.
Na disputa interna com o companheiro de equipe Oscar Piastri, o campeão de 2025 tem levado a melhor. Norris atualmente ocupa o quinto lugar na classificação entre pilotos, com 128 pontos, enquanto o australiano é sétimo, com 92.
"Sinto que estou fazendo um trabalho melhor este ano do que no ano passado", disse o britânico após a vitória em Budapeste. "Já venho fazendo isso há algum tempo. Mas isso não significa que você vai vencer as corridas. Mas quando tivemos o carro, eu provei exatamente isso".
“Eu poderia sair e vencer de forma muito convincente e fazer a pole com um bom carro. Então, estou fazendo um trabalho melhor, e isso se deve simplesmente ao trabalho [em] muitas áreas diferentes. Algumas fora da pista, com minha equipe, e algumas aqui também. Várias 'pequenas diferenças' se somam e você vê o resultado hoje", adicionou.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Andrea Stella também notou uma trajetória de crescimento nas performances de Norris, explicando acreditar que a chave para isso é a maneira como o britânico respondeu às dificuldades em 2025, quando precisou se aprofundar tanto técnica quanto mentalmente para adaptar seu estilo de pilotagem à McLaren da geração anterior.
"Fiquei bastante impressionado com Lando pela forma como ele reagiu ao primeiro terço da temporada do ano passado", disse Stella. "Houve altos e baixos, algumas dificuldades e também pontos claros de aprendizado para revisar e aprender, e ele abraçou o desafio. Trabalhou em si mesmo, [com] o grupo de engenheiros ao seu redor e todo o seu entorno; foi um ótimo trabalho de desenvolvimento do ponto de vista pessoal e de pilotagem".
"O que vemos hoje é apenas a continuação dessa trajetória. Lando está muito mais confiante e acho que ele está muito mais consciente das ferramentas que tem em mãos e de como usá-las", acrescentou.
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Stella agora acredita que Piastri está passando por um processo semelhante enquanto tenta se entrosar com o carro de 2026. O australiano derrotou Norris pela última vez na classificação do GP de Mônaco, no início de junho, mas o britânico lidera a batalha interna por 11-4, incluindo classificações sprint.
"Vimos uma ótima trajetória de desenvolvimento para Lando e, honestamente, é o mesmo com Oscar também", acrescentou o italiano. "Piastri ainda está entrando em sintonia com esses carros de 2026, de baixa aderência, e há uma oportunidade para encontrar algum ritmo. Há um ótimo trabalho acontecendo entre Oscar, sua equipe de engenharia e seu time mais amplo, então acho que veremos um Oscar muito forte na segunda parte da temporada".
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