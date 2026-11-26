Lando Norris acredita que a Red Bull possui atualmente o carro mais consistente da Fórmula 1, independentemente das características dos circuitos. Às vésperas do GP do Catar, o piloto da McLaren avaliou o equilíbrio de forças entre as principais equipes do grid e destacou a capacidade do time austríaco de apresentar um bom desempenho nas mais variadas condições.

“Ainda parece que a Red Bull é o carro mais consistente em todas as condições, em pistas travadas e sinuosas, circuitos de alta velocidade e de baixa velocidade. A Red Bull parece ter um pacote muito bom neste momento”, afirmou Norris.

“Talvez não seja o melhor em todas as ocasiões, e você ainda tem a Mercedes no topo em um lugar e a Ferrari igualmente rápida em outro.”

Apesar dos elogios à Red Bull, o britânico reconheceu que a McLaren conseguiu se aproximar das principais adversárias nas últimas etapas da temporada. Segundo Norris, as atualizações introduzidas pela equipe corresponderam às expectativas e contribuíram para uma maior regularidade de desempenho.

“Em relação ao desempenho que vemos entre nós, Mercedes e Ferrari, certamente estivemos um pouco mais equilibrados em termos de ritmo nas últimas etapas. Acho que nosso problema no último fim de semana foi a velocidade em reta e não termos encontrado um compromisso suficientemente bom entre a velocidade nas retas e nas curvas.”

“Ultimamente, parecemos estar um pouco mais consistentes em relação às outras equipes, e parte disso se deve às atualizações, com certeza”, concluiu o piloto da McLaren.

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