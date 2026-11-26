F1 - Norris exalta Red Bull: "É o carro mais consistente em todas as condições"
Piloto da McLaren reconhece evolução da equipe britânica nas últimas etapas, mas aponta rival como dona do pacote mais consistente do grid
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Lando Norris acredita que a Red Bull possui atualmente o carro mais consistente da Fórmula 1, independentemente das características dos circuitos. Às vésperas do GP do Catar, o piloto da McLaren avaliou o equilíbrio de forças entre as principais equipes do grid e destacou a capacidade do time austríaco de apresentar um bom desempenho nas mais variadas condições.
“Ainda parece que a Red Bull é o carro mais consistente em todas as condições, em pistas travadas e sinuosas, circuitos de alta velocidade e de baixa velocidade. A Red Bull parece ter um pacote muito bom neste momento”, afirmou Norris.
“Talvez não seja o melhor em todas as ocasiões, e você ainda tem a Mercedes no topo em um lugar e a Ferrari igualmente rápida em outro.”
Apesar dos elogios à Red Bull, o britânico reconheceu que a McLaren conseguiu se aproximar das principais adversárias nas últimas etapas da temporada. Segundo Norris, as atualizações introduzidas pela equipe corresponderam às expectativas e contribuíram para uma maior regularidade de desempenho.
“Em relação ao desempenho que vemos entre nós, Mercedes e Ferrari, certamente estivemos um pouco mais equilibrados em termos de ritmo nas últimas etapas. Acho que nosso problema no último fim de semana foi a velocidade em reta e não termos encontrado um compromisso suficientemente bom entre a velocidade nas retas e nas curvas.”
“Ultimamente, parecemos estar um pouco mais consistentes em relação às outras equipes, e parte disso se deve às atualizações, com certeza”, concluiu o piloto da McLaren.
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Bortoleto rebate críticas ao GP de Las Vegas: "Que p**** eles querem?"
F1: Após caos na Ferrari, Bortoleto comenta duelo limpo com Hulkenberg na Audi
Diogo Moreira projeta parceria com Quartararo na Honda e destaca desafio das 850cc na MotoGP
F1 - Norris exalta Red Bull: "É o carro mais consistente em todas as condições"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários